Šumarski list , Vol. 150 No. 1-2, 2026.

  • Datum izdavanja: 03.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.02.2026.

180 godina Hrvatskoga šumarskog društva i 150 godina Šumarskog lista (str. 5-5)

180 years of the Croatian Forestry Society and 150 years of the Šumarski list. (str. 6-6)

Uredništvo HŠD
Uvodnik

Rootstock Influence on Intra-clonal Variability in Spring Leaf Phenology of Pedunculate Oak (Quercus robur L.) (str. 7-18)

Marko Bačurin, Ida Katičić Bogdan, Krunoslav Sever, Saša Bogdan
Izvorni znanstveni članak

Influence of the Salix caprea Genotype and Leaf Characteristics on the Occurrence of Fungus Melampsora caprearum (str. 19-32)

Aleksandar Vemić, Sanja Lazić, Aleksandar Lučić, Zlatan Radulović, Ljubinko Rakonjac, Snežana Stajić, Vladan Popović
Izvorni znanstveni članak

Ulogu šuma u hidrološkim procesima (str. 27-34)

The Role of Forests in Hydrological Processes (str. 34-34)

Ognjen Bonacci
Pregledni rad

Factors Affecting Soil CO2 Emission in Forest Ecosystems – a Literature Overview (str. 35-45)

Velisav Karaklić, Miljan Samardžić, Zoran Galić
Pregledni rad

Kvaliteta šumskog sadnog materijala – važnost, opis i metodologija (str. 47-54)

Quality of Forest Planting Material – Importance, Description and Methodology (str. 54-54)

Martina Đodan, Andrija Barišić
Stručni rad

Zeleni koridori kao alat prostornog povezivanja i održivog razvoja (str. 55-64)

Green Corridors as a Tool for Spatial Connectivity and Sustainable Development (str. 64-64)

Mihael Delić, Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevecerel
Stručni rad

