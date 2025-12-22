 Skoči na glavni sadržaj

Psychiatria Danubina , Vol. 37 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 04.02.2026.

Sadržaj

Wake up psychiatry: Mental health, wars and globalization (str. 411-412)

M. Jakovljević
Uvodnik

Associations between bereavement and (hypo-)mania: An updated mini-review (str. 413-418)

Roberta Spatuzzi, Maria Velia Giulietti, Luigi Attademo, Anna Vespa
Izvorni znanstveni članak

Metabolic changes associated with antidepressants: Understanding the risks to achieve more than a pyrrhic victory (str. 419-429)

Hasan Selcuk Ozkan, Gokcen Unal Kocabas, Damla Isman Haznedaroglu
Izvorni znanstveni članak

The illusory visual spectrum: Perception, neuroscience, and art (str. 430-439)

Marleide de Mota Gomes, Elie Cheniaux, Antonio Egidio Nardi
Izvorni znanstveni članak

A cross-sectional study of primary care physicians' knowledge, attitudes, and practices toward the treatment of depression and anxiety at primary care facilities in Eastern and North-Central Trinidad (str. 440-448)

Raveed Khan, Rameez Baksh, Ashley De Leon, Gabrielle-Christina Gour, Renata John, Varenyam Maharaj, Mykel Rahim, Suren Ramoutar, Travis Ramroop, Jordanne Questel
Izvorni znanstveni članak

The impact of running on the mental health of recreational runners (str. 449-455)

Vedran Markotić, Marija Kožul, Vladimir Pokrajčić, Mario Babić, Goran Šimić
Izvorni znanstveni članak

Tinder user stories and mental health – Sentiment and content analysis of app-stores reviews (str. 456-463)

Przemysław Waszak, Ewelina Łuszczak, Paweł Zagożdżon
Izvorni znanstveni članak

Stick the needle into yourself before you thrust the packing-needle into others: Bibliometric analysis of the stigmatizing term 'schizophrenic' (str. 464-474)

Dilek Örüm, Mehmet Hamdi Örüm, Yaşar Kapici, Erman Altunişik
Izvorni znanstveni članak

Metacognition in anorexia nervosa: Comparison of adolescents with anorexia nervosa and healthy controls in terms of anxiety, depression, and maternal mental symptoms (str. 475-485)

Hatice Ünver, Ayşe Toksoy Aksoy, Sena Bakırcıoğlu, Elvan Başak Usta Gündüz, Ayşe Burcu Erdoğdu Yıldırım
Izvorni znanstveni članak

The relationship of myofascial pain syndrome with type D personality and childhood trauma (str. 486-495)

Mine Uzgel, Sevtap Badil Guloglu, Serhat Tunc
Izvorni znanstveni članak

Successful resolution of catatonia in severe depression with ketamine infusion: A case report (str. 496-498)

Harshit Kumar, Rika Rijal, Sulagna Mallik
Izvorni znanstveni članak

Synergistic risks: Lamotrigine induced rash potentiating lithium toxicity (str. 499-501)

Shalini Kumari, Venkata Lakshmi Narasimha, Santanu Nath, Rajesh Kumar, Manoranjan Sahoo
Izvorni znanstveni članak

Atomoxetine for encopresis in children with autism spectrum disorder: Report of 4 cases (str. 502-505)

Sumeyra Firat, Sabri Hergüner
Izvorni znanstveni članak

Algorithm for providing assistance with uncomplicated grief and prolonged grief disorder to wives of combatants during the war in Ukraine (str. 506-522)

Larysa Herasymenko, Rustam Isakov, Pavlo Kydon, Oleksii Kazakov, Volodymyr Borysenko
Pismo uredniku

Could recombinant human leptin (metreleptin) be a new hope in the treatment of anorexia nervosa? (str. 508-509)

Şule Uysal, Çiçek Hocaoglu
Pismo uredniku

Use of bibliotherapy in patients with depression (str. 510-512)

Hüseyin Çaksen
Pismo uredniku

Psychological impacts of a potential monkeypox virus outbreak and lessons learned from COVID-19 (str. 513-515)

Selman Yildirim, Ibrahim Halil Akbas, Mehmet Sait Yildirim
Pismo uredniku

Breaking the cycle of mental health-driven frailty in cancer survivors: The role of functional training and relaxation exercises (str. 514-515)

Jayadharshini Elango, Senthilkumar N, Surya Vishnuram, Renuka Sundar
Pismo uredniku

Cardiovascular disease risk in methamphetamine induced psychotic disorder: Novel problems and future directions (str. 516-516)

Dilek Örüm
Pismo uredniku

Should we consider sex hormone fluctuations relevant in the treatment of women with ADHD? (str. 517-518)

Aleksandra Suchołbiak
Pismo uredniku

Paternal postpartum depression (PPPD) – An undertreated health disorder in fathers of newborn children (str. 521-522)

Shenbaga Sundaram Subramanian, Kavitha Ramanathan, Fadwa Alhalaiqa, Arul Pragassame
Pismo uredniku

Cyberbullying, adolescent mental health, and the role of digital interventions (str. 523-525)

Usha Rana, Rupender Singh
Pismo uredniku

