Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku , Vol. 115 No. 1, 2023.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.02.2026.

U čast Arsenu Duplančiću - knjižničaru, muzealcu i čuvaru baštine (str. XI-XII)

hrvatski
In Honour of Arsen Duplančić - Librarian, Museologist and Guardian of Haritage (str. XI-XII)

Ante Jurčević
Uvodnik

engleski
Arsen Duplančić - čuvar zavičajnog plamena (str. 1-26)

hrvatski
Arsen Duplančić - guardian of the native flame (str. 1-26)

Josip Belamarić
Životopis

engleski
Arsen Duplančić, knjižničar (str. 27-44)

hrvatski
Arsen Duplančić, librarian (str. 27-44)

Dubravka Dujmović
Životopis

engleski
Pitaj Arsena! Etnografski doprinosi Arsena Duplančića (str. 45-59)

hrvatski
Ask Arsen! Ethnographic contributions of Arsen Duplančić (str. 45-59)

Sanja Ivančić, Sanja Acalija
Stručni rad

engleski
Bibliografija Arsena Duplančića (1979.–2023.) (str. 61-79)

hrvatski
Bibliography of Arsen Duplančić (1979–2023) (str. 61-79)

Antonia Vrbatović, Ana De Michielli-Vitturi
Stručni rad

engleski
Arsen Duplančić : izložbe i skupovi (str. 81-85)

hrvatski
Arsen Duplančić : Exhibition and conferences (str. 81-85)


Ostalo

engleski
Druženja i događaji (str. 87-101)

hrvatski
Social gatherings and events (str. 87-101)


Ostalo

engleski
Porijeklo sirovine i svojstva litičke industrije srednjoneolitičkog lokaliteta Lokvica na Korčuli (str. 103-153)

hrvatski
Origin of the raw materials and properties of the lithic industry at the Middle Neolithic site of Lokvica on Korčula (str. 103-153)

Dinko Radić, Zlatko Perhoč
Izvorni znanstveni članak

engleski
Dodatak o prethistorijskim gradinama i gomilama unutar i uokolo Starogradskoga i Jelšanskog polja na otoku Hvaru (str. 155-187)

hrvatski
Appendix on Prehistoric Hillforts and Mounds in and around the Stari Grad and Jelsa Plains on the Island of Hvar (str. 155-187)

Branko Kirigin, Nikša Vujnović, Vedran Barbarić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Grčke fortifikacije i ruralno naselje na lokalitetu Tor iznad Jelse na otoku Hvaru1 (str. 189-212)

hrvatski
Greek Fortifications and Rural Settlement at the Tor Site above Jelsa on the Island of Hvar1 (str. 189-212)

Miroslav Katić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Suburbium Issae – prethodno priopćenje s rekognosciranja i istraživanja novopronađene stambeno-obrtničke četvrti Ise (str. 213-232)

hrvatski
Suburbium Issae – preliminary report from reconnaissance and excavations of the newly-discovered residential-artisanal quarter of Issa (str. 213-232)

Boris Čargo
Prethodno priopćenje

engleski
Studia Issae I Evidence for the Monumental Architecture of Issa and Its Spatial Disposition in the City (str. 233-269)

engleski
Studia Issae I. Dokazi monumentalne arhitekture Ise i njezin prostorni raspored u gradu (str. 233-269)

Stanislav Ožujski Živkov
Stručni rad

hrvatski
Olovne vodovodne cijevi iz Salone (str. 271-290)

hrvatski
Lead water pipes of Salona (str. 271-290)

Katja Marasović
Izvorni znanstveni članak

engleski
Silvan sa salonitanske Zapadne nekropole (str. 291-304)

hrvatski
Silvanus of the Salonitan Western Necropolis (str. 291-304)

Vesna Matić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Epigrafska identifikacija skupnog paljevinskog groba s Jugoistočne salonitanske nekropole (str. 305-322)

hrvatski
Epigraphic identification of the group cremation grave from the Salonitan South-eastern Necropolis (str. 305-322)

Dino Demicheli
Izvorni znanstveni članak

engleski
Konstancijev natpis na rimskom tropeju kod Porta Caesarea u Saloni (str. 323-338)

hrvatski
The inscription of Constantius on the Roman tropaeum at the Porta Caesarea in Salona (str. 323-338)

Jasna Jeličić Radonić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Kasnoantička pojasna garnitura iz Salone* (str. 339-358)

hrvatski
Late Antique Belt Set from Salona* (str. 339-358)

Sanja Ivčević, Ika Prpa-Stojanac
Izvorni znanstveni članak

engleski

