Archives of Psychiatry Research : An International Journal of Psychiatry and Related Sciences , Vol. 62 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 10.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.03.2026.

Sadržaj

Oral Health Status and Dental Anxiety in Psychiatric Patients (str. 5-12)

Gabriela Ćurković, Maja Vilibić, Antonia Puljić, Daniela Vojnović, Hanna Pašić, Ana Matošić
Izvorni znanstveni članak

The Influence of Social Support on the Quality of Life of Gynaecology Cancer Patients (str. 13-18)

Hrvojka Soljačić Vraneš, Ana-Meyra Potkonjak, Ivka Djaković, Anamarija Bogović
Izvorni znanstveni članak

Abstinence as an Outcome in Patients with Alcohol Use Disorder: A Prospective Study (str. 19-28)

Akhil Das, Aravind Karunakaran, Jaimon Plathottathil Michael, Ganga Gangadhara Kaimal, Varghese Punnoose
Izvorni znanstveni članak

Phosphatidylethanol in Blood as a Marker of Alcohol Dependence (str. 29-32)

Yury Evgeny Razvodovsky, Aleksey Vladimirovitz Schuriberco
Izvorni znanstveni članak

Predictors of Anxiety and Depression in Patients with Chronic Viral Hepatitis in Kazakhstan (str. 33-40)

Tatyana Vasiliyevna Polukchi
Izvorni znanstveni članak

Problem Gambling Prevention for Children, Adolescents and Young Adults: a Narrative Literature Review (str. 41-58)

Lea Kozina, Zrnka Kovačić Petrović
Pregledni rad

Clinical Application of Computational Psychiatry in Non-Pharmacological Therapeutic Interventions for Individuals with Depressive Disorders: a Systematic Review (str. 59-70)

Igor Marinić, Lana Mužinić Marinić
Pregledni rad

The Role of Psychologists in Working with Crisis Negotiators (str. 71-78)

Ivana Glavina Jelaš
Pregledni rad

Labor Pain Perception: a Narrative Literature Review (str. 79-84)

Lidija Fumić Dunkić, Mislav Škrobo, Frane Paleka, Ivan Ljoka, Vjekoslav Peitl, Dalibor Karlović
Pregledni rad

An Unusual Relationship Between Auditory Hallucinations, Alcohol Drinking, and Alcohol-Induced Premature Liver Damage in a Patient With Schizophrenia: a Case Report (str. 85-90)

Sergej Nadalin, Vjekoslav Peitl, Ante Silić, Danijel Crnković, Lucija Virović Jukić, Ivan Majdandžić, Maja Vilibić, Dalibor Karlović
Studija slučaja

Apremilast (str. 91-92)

Vjekoslav Peitl, Darko Vlahović
Ostalo

