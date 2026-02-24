 Skoči na glavni sadržaj

Promet - Traffic&Transportation , Vol. 38 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 24.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 25.02.2026.

Sadržaj

Influence of Age and Palm Surface Area on Secondary Task Performance in a Driving Simulator (str. 206-217)

Lukas FUCHS, Netmi NARASINGHE, Peter SCHMID, Thomas MAIER
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 987kb
The Influence of Early Cycling Initiation on Active Mobility, Cycling Behaviours and Safety Outcomes (str. 218-228)

Predrag BRLEK, Javier GENÉ-MORALES, Francisco ALONSO, Mile ĆAVAR, Mireia FAUS, Vladislav MARAŠ, Dimitrios NALMPANTIS, Mihai Răzvan NITA, Ioanna SPYROPOULOU, Ana TRPKOVIĆ, Sergio A. USECHE
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 549kb
Dynamic Analysis of Micromobility In-Wheel Suspension System – Enhancing Safety in Urban Environments (str. 229-242)

Mykola KARPENKO, Dominykas EIČINAS
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1333kb
Proposal for a Blockchain-Based Model for Data Management in Maritime Education and Sector Stakeholder Institutions (str. 243-258)

Vera KAPETANOVIĆ, Maja KRČUM, Božo KRSTAJIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 965kb
The Use of Neural Networks to Predict Frequency of Road Accidents in Poland and Slovenia (str. 259-269)

Piotr GORZELAŃCZYK, Marina ZANNE
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 752kb
Visibility Issues of Right-Hand Drive Vehicles on the Right-Side Traffic (str. 270-283)

Vidas ŽURAULIS, Robertas PEČELIŪNAS, Paweł DROŹDZIEL, Saugirdas PUKALSKAS
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1091kb
Assessing Risk in Postal Services – The Role of Users’ Subjective Security Perceptions (str. 284-298)

Marijan BINIČKI, Tomislav KLJAK, Pero ŠKORPUT, Jasna BLAŠKOVIĆ-ZAVADA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 532kb
Prediction of Design Hourly Volumes on Roads with a Dominantly Local Character of Traffic Flows (str. 299-310)

Miloš PETKOVIĆ, Vladan TUBIĆ, Marijo VIDAS
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 962kb
Research on Risk Factors Affecting High-Speed Railway Delays in China Based on Association Rules (str. 311-325)

Aidi WANG, Yingying XING, Hong LANG, Hongwei WANG, Jian John LU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 837kb
The Impact of Spatio-Temporal Constraints on Tourists’ Travel Mode Choice Behaviour – Case of Sijiao Island, China (str. 326-339)

Yazao YANG, Hui WEN, Tangzheng WENG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 720kb
Influence of Urban Underground Spiral Ramp Curve Design on Vehicle Running Performance (str. 340-357)

Liwei ZHENG, Libo YANG, Zhanji ZHENG, Yanpeng WANG, Jin XU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2399kb
Exploring Cooperative Lane Change Decisions in Vehicle-to-Infrastructure – A Potential Conflict Analysis Approach (str. 358-374)

Xushan FANG, Wei HUANG, Linkai ZHONG, Peikun LIAN, Ning CHEN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1178kb
Evolutionary Game Analysis of Carbon Emission Reduction Behaviour in Shipping Industry under Government Reward and Punishment (str. 375-395)

Taiyang LI, Fangwei ZHANG, Minhui JIAO, Zhu HAN, Mengchen WANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1688kb
Pilot Workload Identification During Engine Failure Landings (str. 396-411)

Jiajun YUAN, Huaxian LIN, Chenyang ZHANG, Xijun KE, Panpan YU, Qingfeng ZHANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1410kb
Cybersecurity Threat Analysis and Risk Assessment for Intelligent Connected Vehicles (str. 412-423)

Huasheng XIE, Lie WANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 920kb
Preferences Regarding Parking and Sharing Use for Privately Owned Autonomous Vehicles Based on a Virtual-Actual Experience (str. 424-448)

Huanmei QIN, Yonghuan ZHANG, Binhai YU, Xiaojing HAN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1564kb

