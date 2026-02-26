 Skoči na glavni sadržaj

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 1, 2026.

Artificial Intelligence and Social Change (str. II-IV)

Ivana Brstilo Lovrić, Josip Ježovita, Erik Brezovec
Uvodnik

Attitudes, Risks and Regulation: The Social Foundations of AI Adoption in Croatia (str. 1-15)

Petra Palić, Tomislav Belić, Roko Mišetić
Izvorni znanstveni članak

Who Did AI Leave Behind? Social Inequality Perceptions in the Use of AI Tools in Croatia (str. 16-34)

Ivana Čavar, Erik Brezovec, Nikša Dubreta
Izvorni znanstveni članak

Predictors of Affirmative Attitudes toward the Use of Artificial Intelligence in Science within a Mertonian Ethos Framework (str. 35-49)

Josip Ježovita, Toni Ćosić, Lovro Knežević
Izvorni znanstveni članak

Trust in Artificial Intelligence and Its Acceptance in Croatian Society (str. 50-62)

Mario Bara, Jeronim Dorotić, Toni Ćosić
Izvorni znanstveni članak

Attitudes of Croatian Citizens toward AI-Based Body Augmentation: Generational Responses to Transhumanist Worldviews (str. 63-78)

Ivana Brstilo Lovrić, Odilon-Gbenoukpo Singbo, Paula Zujić
Izvorni znanstveni članak

Framework Domestication of AI Tools in the Everyday Lives of Croatian Citizens (str. 79-91)

Damir Mravunac, Karla Žagi, Valentina Petrović
Izvorni znanstveni članak

