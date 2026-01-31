 Skoči na glavni sadržaj

Geofizika , Vol. 42 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 28.02.2026.

Reviewers Vol. 42 (str. I-I)

engleski pdf 54kb
Recenzenti za Vol. 42 (str. I-I)


Seismic activity and gravity field interpretation for subsurface fault detection on Mount Pandan, Indonesia (str. 139-161)

engleski pdf 3997kb
Kvantificiranje podzemnih rasjeda pomoću mjerenja seizmičke aktivnosti i gravitacijskog polja na planini Pandan, Indonezija (str. 139-161)

Eko Minarto, Krystallyn Gracella Angeline
Izvorni znanstveni članak

Characteristics of the 2025 Santorini-Amorgos seismic swarm (str. 163-178)

engleski pdf 3011kb
Karakteristike seizmičkog roja Santorini-Amorgos 2025 (str. 163-178)

Emil Oynakov, Irena Aleksandrova, Mariya Popova
Izvorni znanstveni članak

Microearthquake identification and seismicity analysis of the M4.7 Feidong earthquake sequence in Anhui (str. 179-196)

engleski pdf 2375kb
Identifikacija mikropotresa i analiza seizmičnosti sekvence potresa magnitude 4,7 u Feidongu, Anhui (str. 179-196)

Yu Wang, Shiwen Xie, Pan Guo, Junhao Qu
Izvorni znanstveni članak

Study on the response characteristics of source parameters for strong mining tremors (str. 197-215)

engleski pdf 1495kb
Istraživanje svojstava odziva parametara izvora pri jakim rudarskim podrhtavanjima (str. 197-215)

Shaohui Zhou, Junhao Qu, Shuang Wu, Yu Wang
Izvorni znanstveni članak

Geological structural mapping using aeromagnetic data to predict zones of rare earth minerals potential (str. 217-249)

engleski pdf 6125kb
Geološko strukturno kartiranje potencijalne prisutnosti rijetkih zemnih minerala pomoću aeromagnetskih podataka (str. 217-249)

Sunday Bayode, Folahan Peter Ibitoye, Ayokunle Adewale Akinlalu
Izvorni znanstveni članak

