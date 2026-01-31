Geofizika , Vol. 42 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 31.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 28.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Zahvala
Eko Minarto, Krystallyn Gracella Angeline
Izvorni znanstveni članak
Emil Oynakov, Irena Aleksandrova, Mariya Popova
Izvorni znanstveni članak
Yu Wang, Shiwen Xie, Pan Guo, Junhao Qu
Izvorni znanstveni članak
Shaohui Zhou, Junhao Qu, Shuang Wu, Yu Wang
Izvorni znanstveni članak
Sunday Bayode, Folahan Peter Ibitoye, Ayokunle Adewale Akinlalu
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 141 *