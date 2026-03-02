 Skoči na glavni sadržaj

International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.03.2026.

Metaheuristic Optimization for Deep Learning in Plant Disease Detection: A Hybrid Approach (str. 171-189)

Aqeel Majeed Breesam, Rusul Abdulridha Muttashar, Esraa Najjar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2525kb
Application of multi-algorithm approach for lung cancer prediction (str. 191-204)

Zulkifli Zulkifli, Vira Weldimira, Kraugusteeliana Kraugusteeliana, Fitriana Fitriana, Ferly Ardhy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2350kb
Filtering Microstrip Patch Antenna Design Using Coupling Matrix Approach for ISM Applications (str. 205-213)

Kharmana Ramazan Ahmad, Rashad H. Mahmud
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4684kb
Area and Power Optimized Architecture of Sample Rate Converter for IoT Gateway Applications (str. 215-223)

Swetha Pinjerla, Surampudi Srinivasa Rao Surampudi, Puttha Chandrasekhar Reddy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2003kb
An Overview of Cybersecurity: Key Issues and Emerging Solutions (str. 225-240)

Medha Wyawahare, Milind Rane, Siddharth Bhorge, Sharvari Bodas, Swarali Damle, Shoumik Daterao, Arya Chopda, Siddharth Bhorge
Pregledni rad

engleski pdf 105kb
Trends and Networks in the Application of MCDM Methods in Computer Science: Analysis of the Web of Science Database (str. 241-255)

Ana Veljić, Dejan Viduka, Luka Ilić, Aleksandar Šijan, Darjan Karabašević
Pregledni rad

engleski pdf 1413kb

