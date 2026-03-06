 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo , Vol. 84 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 06.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 06.03.2026.

ODNOS KOLIČINE MIKROPLASTIKE U ZELENOJ DAGNJI Perna viridis I VODAMA PLAŽE MANGKANG, SEMARANG (str. 1-14)

THE RELATIONSHIP OF MICROPLASTIC ABUNDANCE IN GREEN MUSSEL Perna viridis AND THE WATERS OF MANGKANG BEACH, SEMARANG (str. 1-14)

Fauziyah Wulandari, Pujiono Wahyu Purnomo, Oktavianto Eko Jati, Norma Afiati
Izvorni znanstveni članak

PROCJENA ODRŽIVOSTI EKOSUSTAVA KORALJNOG GREBENA NA OTOKU PANJANG, JEPARA, SREDIŠNJA JAVA SAŽETAK (str. 15-27)

SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF CORAL REEF ECOSYSTEM IN PANJANG ISLAND, JEPARA, CENTRAL JAVA (str. 15-27)

Tsaltsaa Chawla Widiatsmara, Pujiono Wahyu Purnomo, Frida Purwant
Izvorni znanstveni članak

PROSTORNA VARIJABILNOST U RASTU I KONDICIJI NILSKE TILAPIJE (Oreochromis niloticus) POVEZANA SA STUPNJEVIMA ZAGAĐENJA U RIJECI NIL, EGIPAT (str. 29-38)

SPATIAL VARIABILITY IN GROWTH AND CONDITION OF NILE TILAPIA Oreochromis niloticus LINKED TO POLLUTION GRADIENTS IN THE NILE RIVER, EGYPT (str. 29-38)

Fatma G. Ahmed, Mahmoud M. S. Farrag, Ezzat Mohammed-AbdAllah, Khaled Y. Khaled Y. AbouelFadl
Izvorni znanstveni članak

SPECIFIČNI DOKAZI STRUKTURNIH PROMJENA U PORTUGALSKOM RIBARSTVU: 30-GODIŠNJA ANALIZA UTJECAJA REFORME ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE (ZRP) (str. 39-55)

SPECIES-SPECIFIC EVIDENCE OF STRUCTURAL CHANGE IN PORTUGUESE FISHERIES: A 30-YEAR ANALYSIS OF CFP REFORM INFLUENCE (str. 39-55)

Pedro Valadas Monteiro
Pregledni rad

PROMJENE UDJELA RIBLJIH VRSTA U ULOVU GOSPODARSKIH RIBARA U HRVATSKOM DIJELU RIJEKE SAVE (str. 57-60)

CHANGES IN THE PROPORTION OF FISH SPECIES CAUGHT BY ARTISANAL FISHERS IN THE CROATIAN SECTION OF THE SAVA RIVER (str. 57-60)

Tomislav Treer
Kratko priopćenje

