Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo , Vol. 84 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 06.03.2026.
- Objavljen na Hrčku: 06.03.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Fauziyah Wulandari, Pujiono Wahyu Purnomo, Oktavianto Eko Jati, Norma Afiati
Izvorni znanstveni članak
Tsaltsaa Chawla Widiatsmara, Pujiono Wahyu Purnomo, Frida Purwant
Izvorni znanstveni članak
Fatma G. Ahmed, Mahmoud M. S. Farrag, Ezzat Mohammed-AbdAllah, Khaled Y. Khaled Y. AbouelFadl
Izvorni znanstveni članak
Pedro Valadas Monteiro
Pregledni rad
Tomislav Treer
Kratko priopćenje
Posjeta: 0 *