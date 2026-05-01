Croatian Veterinary Journal , Vol. 57 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.05.2026.

Sadržaj

Preliminary analysis of cattle deaths suspected to be an adverse reaction of vaccination against lumpy skin disease in Croatia (str. 196-201)

Hrvoje Pavasović, Iva Gruden Zdunić, Ivana Bazina, Ena Oster, Nikola Čudina, Andreja Prevendar Crnić, Frane Božić
Izvorni znanstveni članak

High-mortality outbreak of Yersinia pseudotuberculosis infection in a guinea pig herd: a case report (str. 202-210)

Dinko Novosel, Gordan Kompes, Boris Habrun, Andreja Jungić
Stručni rad

Evaluation of microbiological safety and mycotoxin contamination of household produced meat products originating from Croatian indigenous pig breeds (str. 211-221)

Vesna Jaki Tkalec, Manuela Zadravec, Ana Vulić, Željko Cvetnić, Ivica Kos, Ivan Vnučec, Nada Vahčić, Tina Lešić, Jelka Pleadin
Izvorni znanstveni članak

The most common toxinotypes of the bacterium Clostridium perfringens in small ruminants and their resistance to antibiotics (str. 222-231)

Iva Kilvain, Selma Pinatrić, Tibor Andreanszky, Natalija Džafić, Gordan Kompes
Pregledni rad

Determination of metals and aflatoxin M1 in the milk of Croatian Cold-Blooded mares in different stages of lactation (str. 232-242)

Ana Končurat, Tomislav Sukalić, Dijana Mišetić Ostojić, Miroslav Benić, Marija Sedak, Nina Bilandžić
Izvorni znanstveni članak

Immunohistochemical detection and localisation of prion protein in brain tissue of cattle, sheep and goats (str. 243-250)

Ivana Kolačko, Snježana Zrnčić, Šimun Naletilić, Barbara Iulini, Karmen Branović Čakanić
Pregledni rad

Pelvimetry of the creole goat of Santa Elena: reference parameters and values (str. 251-258)

Debbie Shirley Chávez-Garcia, Belén Estefania Duque-Chávez, Néstor Vicente Acosta-Lozano, Raciel Lima-Orozco, Carlos Iglesias-Pastrana, Orlando Roberto Quintero-Pozo
Izvorni znanstveni članak

Gonadotropin regimen and dose predict superovulatory ovarian response in Ouled Djellal ewes: a stepwise regression study (str. 259-267)

Ramzi Lamraoui, Yamina Belkhiri, Djallel Eddine Gherissi, Farida Afri-Bouzebda, Zoubir Bouzebda, Aziza Ferag, Faicel Chacha, Souheyla Benbia
Izvorni znanstveni članak

Variance components for weight and type traits in a multiracial population of meat sheep in eastern Antioquia (str. 268-278)

Estefanía Zapata-Gómez, Maria Antonieta Garcia Saldarriaga, Edgar Antonio Pelaez-Pelaez, Lyda Cenobia Caballero Méndez, Samuel Eduardo Idárraga Bedoya, Santiago Arias Montoya, Samir Julián Calvo Cardona
Izvorni znanstveni članak

Cortisol as a biomarker for stress: A review of sampling methods in small ruminants (str. 279-287)

Stefani Fruk Šimunec, Ivona Žura Žaja, Jadranka Pejaković Hlede, Ana Shek Vugrovečki, Anamaria Ružić, Dražen Đuričić
Pregledni rad

