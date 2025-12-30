Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , No. 31, 2025.
- Datum izdavanja: 30.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 10.03.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Sunčana Slijepčević
Izvorni znanstveni članak
Akin George Ogunleye, Rasheed Oyaromade, Oluwaniyi Adesoji Fayinminu
Prethodno priopćenje
Julius Ariyo Akinloye, Aderemi Olalere Adebayo, Ibrahim Jimoh
Prethodno priopćenje
Ema Burić, Admir Čavalić, Faruk Hadžić
Prethodno priopćenje
Amira Pobrić
Prethodno priopćenje
Michael Olanipekun Aremo, Lateef Okikiola Olanipekun, Hammed Omotola Ojodu, Dominic Osei-Boakye, Daniel Amenyeawu, Abigail Narh Ayiku
Prethodno priopćenje
Sandra Čaušević, Maja Letica, Benina Veledar
Prethodno priopćenje
Ivo Mijoč
Pregledni rad
Posjeta: 0 *