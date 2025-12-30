 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru , No. 31, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

PERCEPCIJA GRAĐANA O KLIMATSKIM PROMJENAMA U HRVATSKOJ (str. 6-27)

Sunčana Slijepčević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 507kb
EFFECT OF BITCOIN PRICES ON CAPITAL FLOWS IN NIGERIA (str. 28-43)

Akin George Ogunleye, Rasheed Oyaromade, Oluwaniyi Adesoji Fayinminu
Prethodno priopćenje

engleski pdf 588kb
EFFECT OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER’S ATTRIBUTES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURES OF DEPOSIT MONEY BANKS IN NIGERIA: DOES ACCOUNTING REGULATIONS MATTER? (str. 44-64)

Julius Ariyo Akinloye, Aderemi Olalere Adebayo, Ibrahim Jimoh
Prethodno priopćenje

engleski pdf 516kb
RAZVIJANJE TALENATA KAO KLJUČ ZADOVOLJSTVA TALENTIRANIH ZAPOSLENIKA U USLUŽNOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 60-106)

Ema Burić, Admir Čavalić, Faruk Hadžić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 648kb
REPORTING ON KEY AUDIT MATTERS: THE CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 65-89)

Amira Pobrić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 490kb
COMPENSATION MANAGEMENT AND PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS IN ONDO STATE, NIGERIA (str. 107-144)

Michael Olanipekun Aremo, Lateef Okikiola Olanipekun, Hammed Omotola Ojodu, Dominic Osei-Boakye, Daniel Amenyeawu, Abigail Narh Ayiku
Prethodno priopćenje

engleski pdf 606kb
PROGRAMSKO BUDŽETIRANJE U FUNKCIJI POVEĆANJA EFIKASNOSTI JAVNOG SEKTORA BIH (str. 145-166)

Sandra Čaušević, Maja Letica, Benina Veledar
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 469kb
TRANSFERNE CIJENE I INSTITUCIONALNA HARMONIZACIJA: ANALIZA PROVEDBE APA SPORAZUMA U EUROPSKOJ UNIJI (str. 167-202)

Ivo Mijoč
Pregledni rad

hrvatski pdf 700kb

