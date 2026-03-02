Građevinar , Vol. 78 No. 01., 2026.

  • Datum izdavanja: 02.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.03.2026.

Sadržaj

Predviđanje savojne nosivosti djelomično obloženih kompozitnih greda pomoću strojnog učenja (str. 1-19)

Flexural capacity prediction of partially encased composite beams using machine learning (str. 1-19)

Hongxin Liu, Ping Yang, Yaming Li, Shuizhong Jia, Xiaomeng Xie
Izvorni znanstveni članak

Dimenzioniranje armiranobetonskih T-presjeka prema drugoj generaciji Eurokoda (str. 21-33)

Design of reinforced concrete T-sections according to the second generation of Eurocode (str. 21-33)

Željko Smolčić, Paulo Šćulac, Davor Grandić
Prethodno priopćenje

Eksperimentalno ispitivanje održivog betona za zaštitu od gama-zračenja (str. 35-47)

Experimental investigation of sustainable gamma radiation shielding concrete (str. 35-47)

Vadivel Murugesan, Senthil Kumar Govindan, Natarajan Seralathan, Amirtharaj John
Prethodno priopćenje

Mehanička svojstva spojeva greda-stup od betona visokih uporabnih svojstava armiranog vlaknima (UHPFRC) s poprečnom armaturom visoke čvrstoće (str. 49-57)

Mechanical properties of UHPFRC beam-column joints with high-strength stirrups (str. 49-57)

Julin Wang
Prethodno priopćenje

Razvoj prototipa stambenog objekta primjenom 3D tiskanih elemenata (str. 59-72)

Development of a residential prototype using 3D-printed elements (str. 59-72)

Rodrigo García-Alvarado, Claudia Muñoz-Sanguinetti, Paula Ulloa-Aguayo, et. al.
Stručni rad

