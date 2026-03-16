 Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 148 No. 1-2, 2026.

  • Datum izdavanja: 16.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Maternalni mortalitet u Hrvatskoj od 1994. do 2023. godine (str. 1-7)

hrvatski pdf 451kb
Maternal mortality in Croatia from 1994 to 2023 (str. 1-7)

Irena Barišić, Urelija Rodin, Željka Draušnik, Danijela Fuštin
Izvorni znanstveni članak

Hrvatska adaptacija Upitnika za probir poremećaja glasa SIVD za rano otkrivanje glasovnih teškoća kod učiteljica (str. 8-17)

hrvatski pdf 861kb
Croatian version of the Screening Index for Voice Disorder questionnaire for early detection of voice disorders in female teachers (str. 8-17)

Ana Bonetti, Luka Bonetti, Ivana Šimić
Izvorni znanstveni članak

Ocjena uspješnosti rekonstrukcije velikoga bočnog defekta nosa primjenom dvaju modaliteta paramedijalnoga čeonog režnja (str. 18-22)

hrvatski pdf 692kb
Evaluation of the success of reconstruction of large lateral nasal defect using two paramedial forehead flaps modalities (str. 18-22)

Marijan Kovačić, Ivan Kovačić
Izvorni znanstveni članak

Hipopituitarizam uzrokovan zloporabom kortikosteroida – prikaz bolesnika (str. 23-28)

hrvatski pdf 406kb
Hypopituitarism induced by corticosteroid abuse – case report (str. 23-28)

Jana Jelčić, Dina Jović, Tomo Lucijanić, Branka Aukst Margetić
Stručni rad

Kontroverze u osteoporozi – liječimo li koštanu gustoću ili sprječavamo prijelome? (str. 29-37)

hrvatski pdf 508kb
Controversies in osteoporosis – are we treating bone density or preventing fractures? (str. 29-37)

Ivana Kraljević, Anela Novak
Stručni rad

Ultrazvučna procjena dijafragme u predviđanju uspješnosti odvajanja od mehaničke ventilacije (str. 38-44)

hrvatski pdf 835kb
Ultrasound guided assessment of the diaphragm in predicting success of weaning from mechanical ventilation (str. 38-44)

Marcela Čučković, Jasminka Peršec
Stručni rad

Oksidacijski stres i lipidna peroksidacija – od molekularnih mehanizama do klinike (str. 45-52)

hrvatski pdf 914kb
Oxidative stress and lipid peroxidation – from molecular mechanisms to clinic (str. 45-52)

Suzana Borović Šunjić, Morana Jaganjac, Anita Stojanović Marković, Mirna Halasz, Josipa Vlainić, Petra Jurešić, Zlatko Marušić, Kamelija Žarković, Neven Žarković
Pregledni rad

Uloga i izazovi anesteziološke službe pri masovnim stradanjima (str. 53-59)

hrvatski pdf 398kb
The role and challenges of anesthesia service in mass casualties (str. 53-59)

Nenad Karanović
Izvorni znanstveni članak

Nagrde, nakaze i monstrumi: povijest nazivlja rijetkih prirođenih (kongenitalnih) anomalija na stranicama Liječničkog vjesnika (str. 60-68)

hrvatski pdf 413kb
Abominations, freaks and monsters: the history of nomenclature for rare congenital anomalies in the pages of Liječnički vjesnik (str. 60-68)

Martin Kuhar, Silvija Brkić Midžić, Stella Fatović-Ferenčić
Izvorni znanstveni članak

Izv. prof. prim. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. [20. 1. 1960. – 30. 9. 2025.] (str. 69-69)

Velibor Puzović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 245kb
Prof. dr. sc. Livije Kalogjera [20. 10. 1957. – 16. 11. 2025.] (str. 70-70)

Tomislav Baudoin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 197kb

Posjeta: 0 *