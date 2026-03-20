Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 20.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Complexity, Post-Structuralism, and Consilience (str. 92-107)

Ragnar van der Merwe
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 411kb
A Note on Determinism and Deliberation (str. 108-114)

Davor Pećnjak, Zvonimir Anić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 300kb
Luck as an Informational Observable for Anomaly Detection in Systems with Memory (str. 115-127)

Carlos Riveros Berger
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 502kb
AI-Supported Modernization of the Croatian Coast Guard: Marine Pollution Response in Exclusive Economic Zone (str. 128-151)

Ivona Balić Dorić, Robert Fabac, Goran Žanko, Ante Sršen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 768kb
How Knowledge Hiding Increases Public Sector Employees’ Engagement in Political Acts: A Study from the Perspective of Target (str. 152-166)

Bashir Ahmad, Zaryab Zafar, Masood N. Kalyar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 584kb
Media Representation of Climate Change – A Case Study of Media Coverage of the COP28 Conference 2023 (str. 167-178)

Ivana Belić, Ivan Balabanić, Nika Đuho Vulin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 701kb
Mindfulness as a Tool for Stress Management in the Interpreting Process: Insights from Prospective Interpreters (str. 179-194)

Burcu Türkmen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 502kb
System-Level Legal Knowledge of Patients’ Rights and Related Obligations (str. 195-207)

Iva Lončarić Kelečić, Maroje Višić, Helena Konjevoda, Vesna Konjevoda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6kb

