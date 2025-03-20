Collegium antropologicum , Vol. 49 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.03.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 20.03.2026.

Sadržaj

Anthropology for AI (str. 1-6)

Sanja Schmer-Galunder
Izvorni znanstveni članak

AI for Social Good Begins with Accountability (str. 7-13)

Rahul Dodhia
Izvorni znanstveni članak

AI Agents and the Public Sphere: The Collapse of Democratic Discourse in the Age of the "Dead Internet" (str. 15-25)

Darijo Čerepinko
Izvorni znanstveni članak

AI Hallucinations in Political Contexts:Emerging Challenges to Democratic Trust (str. 27-35)

Domagoj Bebić, Jelena Đuras Gleđ, Nikša Sviličić
Izvorni znanstveni članak

Communicative Functions of Gamified Learning Management Systems in Higher Education (str. 37-44)

Iva Grubješić, Ana Globočnik Žunac, Nikša Sviličić
Izvorni znanstveni članak

Video Games as Communication in the Context of Generation Z (str. 45-52)

Ivana Perkušić, Ana Globočnik Žunac, Nikša Sviličić
Izvorni znanstveni članak

Importance of Personal Branding on Social Media: A Communicological Perspective on the Role of Academic Education in Influencer Credibility and Reach (str. 53-59)

Ivona Čulo, Nikša Sviličić, Luna Valas
Izvorni znanstveni članak

Communicative Dimensions of Obsessive-Compulsive Behavior and Superstition in Sport Performance (str. 61-72)

Nikša Sviličić
Izvorni znanstveni članak

Communication Aspects of Theatrical Performance: Between Code and Reception in Milan Begović’s „The Adventurer at the Door” (str. 73-79)

Zlatko Vidačković, Nikša Sviličić
Izvorni znanstveni članak

Anthropology in the Age of Artificial Intelligence: Bibliometric Analysis of Global Research Trends in Web of Science (2000–2025) (str. 81-91)

Antonija Mandić, Nikša Sviličić, Biljana Marković
Pregledni rad

Governing the Tattooed Body: Regulation of Tattoos in Croatian Uniformed Services in Comparative Perspective (str. 93-101)

Marijana Rončević, Nikša Sviličić
Pregledni rad

