Brodogradnja : An International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering for Research and Development , Vol. 77 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.03.2026.

Fault diagnosis and restoration of ship structure monitoring signals based on machine learning (str. 1-25)

Haoyun Tang, Bangchao Fu, Haiyang Guan, Ying Yang, Qian Wan
Izvorni znanstveni članak

Hydrodynamic and environmental impact assessment of gulet yachts using alternative fuels along the blue voyage route (str. 1-17)

Sertaç Bulut, Mehmet Akman
Izvorni znanstveni članak

A novel IMGS-GMRES algorithm for addressing ill-conditioned high-dimensional matrices in hydrodynamic analysis of large floating structures (str. 1-18)

Yiwen Zhang, Yonghe Xie, Wei Wang, Xiwu Gong, Zhinuo Zhuang
Izvorni znanstveni članak

Hybrid marine power systems: techno-economic and environmental optimisation of alternative fuel pathways (str. 1-18)

Omar A. Al Baity, Yasser M. Ahmed, Mohamed M. ElGohary, Maged Abdelnaby
Izvorni znanstveni članak

Assessment of emissions from the Croatian nautical charter fleet using Tier 1 methodology: insights from a 2023 pilot study (str. 1-21)

Hrvoje Carić, Goran Šagi, Zoran Lulić
Izvorni znanstveni članak

Toughness strengthening method of course changing control for ships based on nonlinear modification (str. 1-21)

Haoyang Yu, Xianku Zhang, Haoyun Tang
Izvorni znanstveni članak

CFD approach to full-scale resistance: The Lucy Ashton case (str. 1-19)

Matija Vasilev, Milan Kalajdžić, Dmitriy Ponkratov
Izvorni znanstveni članak

Lines design of underwater vehicle based on the optimization of hydrodynamic performance and energy consumption (str. 1-33)

Kewei Li, Weifeng Pan, Weilin Luo
Izvorni znanstveni članak

Spatio-temporal prediction of vessel traffic flow based on GL-STFormer (str. 1-24)

Quandang Ma, Qihong Shao, Xu Du, Zhao Liu, Chi Zhang, Yongjin Guo, Mingyang Zhang
Izvorni znanstveni članak

Battery remaining useful life estimation process design in hybrid ships: a case of data-driven algorithms (str. 1-23)

Tayfun Uyanık
Izvorni znanstveni članak

Study on the prediction performance of ship motion in waves by LSTM under missing data (str. 1-31)

Jiaye Gong, Pengsheng Ni, Zheng Fu, Yongzhi Qin
Izvorni znanstveni članak

Research on an energy field model for navigation risk assessment of maritime autonomous surface ships incorporating multi-ship interaction features (str. 1-33)

Zhe Ji, Yingjun Zhang, Jiahui Yang
Izvorni znanstveni članak

Safety assessment of moray base floating wind turbine foundation with steel–UHPC material through CFD–FEA method (str. 1-23)

Fali Huo, Guojian Lv, Jianjie Niu, Jichuan Yang, Ping Luo
Izvorni znanstveni članak

Numerical analysis of bow flow characteristics on a research vessel under drift and turning conditions (str. 1-32)

Tiecheng Wu, CanCan He, Yuanjie Yang, Zhengren Wang, Wanzhen Luo, Weitao Cao
Izvorni znanstveni članak

Analyzing the impact of Canal Istanbul on ship traffic dynamics in the Turkish straits: a maritime traffic flow simulation model (str. 1-32)

Sis Ozgun Yamak Ormeci, Murat Ozkok, Sercan Erol, Ercan Kose, Ersan Basar
Izvorni znanstveni članak

Reinforcement learning-driven continuous maneuvering decision system for maritime collision prevention using proximal deterministic policy gradient (str. 1-23)

Xiao Yang, Chunlei Wang, Lei Zhou, Haiyan Wang, Fengying Wang
Izvorni znanstveni članak

