Croatian Nursing Journal , Vol. 10 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.03.2026.

Patients With Multiple Sclerosis and Their Dignity (str. 5-13)

Anita Barković, Branko Malojčić, Kristina Hanžek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 134kb
Roma in the Healthcare System: Experiences of Healthcare Professionals (str. 15-25)

Debora Levstik Jašarevič, Andrej Kočevar, Daša Petrič, Mirko Prosen, Sabina Ličen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 127kb
Demographic Predictors of Health Literacy Among Hospitalized Patients (str. 27-36)

Božica Lovrić, Tihomir Jovanović, Marin Mamić, Sanja Hlubuček Čingel, Tomislav Paun, Željka Jukić, Bruno Dokozić, Brankica Andromako Matković, Ljilja Obradović Šebalj, Domagoj Dokozić, Ivan Vukoja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 191kb
Understanding Factors of Exercise Motivation: Simplification of the Exercise Motivation Inventory-2 (EMI-2) (str. 37-49)

Janko Babić, Renata Barić, Iva Takšić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2441kb
Assessing the Personality Traits of Mid- and Senior-Level Nurses: Insights Derived from the Dominance– Influence–Steadiness–Conscientiousness (DISC) Behavioral Model (str. 51-62)

Saliha Koç Aslan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 223kb
From Call to Diagnosis: Improving Stroke Triage in the Medical Dispatch Unit (str. 63-76)

Stjepan Petričević, Igor Pelaić, Božidar Veljković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 200kb
Enhancing Information Sharing Between Health Workers and Families in Critical Care: User Experience (str. 77-83)

Dikki Saputra, Yuliani Purnaningsih, Hafizul Makruf
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 338kb
Behind the Sirens: Exploring Job Satisfaction in Zagreb’s Emergency Medical Services (str. 85-92)

Marino Čanađija, Nora Knez, Biljana Filipović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 152kb
Psychological Capital and Empathy Among Nurses in Psychiatric Care (str. 93-100)

Mare Silić Kirhmajer, Majda Grah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 155kb
Adaptation of the Croatian Version of the Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) (str. 101-107)

Sandra Bošković, Deana Švaljug, Marija Spevan, Andrica Lekić, Iva Keglević, Silvije Šegulja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 358kb
Continuity of Care and Unmet Supportive Needs Among Women Living with Cancer: A Patient-Centered Perspective (str. 109-120)

Riska Hediya Putri, Yunina Elasari, Tri Adi Nugroho, Agus Byna
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 320kb
Efficacy of High-Flow Nasal Cannula in Preventing Hypoxemia During Sedated Endoscopic Procedures: A Literature Review (str. 121-134)

Valentina Ješić, Jadranka Pavić, Marinko Vučić, Tihana Magdić Turković, Martina Smrekar
Recenzija, prikaz

engleski pdf 172kb
Transition and Challenges of Newly Employed Nurses: A Review (str. 135-142)

Sara Stojčević, Marija Ljubičić, Sonja Šare, Ivana Gusar
Recenzija, prikaz

engleski pdf 119kb
Dementia: Challenges of Care, Stress, and Psychological Impact on Nurses and Informal Caregivers – A Review Article (str. 143-150)

Tanja Lupieri, Martina Hrvačić, Suzana Uzun
Recenzija, prikaz

engleski pdf 129kb
Young Children with Cancer Also Need Spiritual Care (str. 151-152)

Hüseyin Çaksen
Pismo uredniku

engleski pdf 116kb

