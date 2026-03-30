Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave , Vol. 26 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.03.2026.

Foreword (str. 5-7)

Vedran Đulabić
Uvodnik

Assessment of the Performance of Control Activities in Small Municipalities: Evidence from the Slovak Republic (str. 9-36)

Lenka Hudáková Stašová
Prethodno priopćenje

Tax Sharing and Intergovernmental Fiscal Transfers in Bulgaria and Czechia (str. 37-64)

Desislava Kalcheva, Lucie Sedmihradská
Izvorni znanstveni članak

Variations on the Same Theme? The Structure of Territorial State Administration in Selected Transition Countries of the European Union (str. 65-86)

Atila Barta, Zoltáni Hegyes
Pregledni rad

Case Study in Croatian Administrative Science: Towards a Common Research Model? (str. 87-108)

Jasmina Džinić
Pregledni rad

Exploring the Relationship Between Machine Learning, Good Governance, and Organizational Performance in the Moroccan Public Sector (str. 109-130)

Saida Ifiss
Izvorni znanstveni članak

Challenges Faced by Local Government Units in the Use of EU Funds (str. 131-160)

Mijo Bežovan, Jakša Puljiz, Igor Vidačak
Izvorni znanstveni članak

Edoardo Ongaro, Giovanni Orsina & Lorenzo Castellani (eds.): The Humanities and Public Administration: An Introduction (str. 161-166)

Karlo Kožina
Recenzija, prikaz

