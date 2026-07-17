International Journal for Engineering Modelling , Vol. 39 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 17.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Yi Lv, Perk Lin Chong, Li Yao Sun
Izvorni znanstveni članak
Amina Gabour, Abderraouf Bouakkaz, Toufik Sebbagh, Kamelia Boucenna
Izvorni znanstveni članak
Shailesh Rao A., Santosh Kumar, Suresh Kumar S., Sathisha H.M., Pavan Kumar B.K.
Izvorni znanstveni članak
Amit Kumar Singh, P.C. Tewari
Stručni rad
Dražen Kustura, Tomislav Matić, Marko Vukasović, Vladimir Vetma
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 766 *