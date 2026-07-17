 Skoči na glavni sadržaj

International Journal for Engineering Modelling , Vol. 39 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 17.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

An Improved Early Breast Cancer Cells Classification and Prediction Based on a Fuzzy Neural Network Model (str. 1-18)

Yi Lv, Perk Lin Chong, Li Yao Sun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 464kb
Optimized PV-Wind-Storage System for Reduced Losses (str. 19-33)

Amina Gabour, Abderraouf Bouakkaz, Toufik Sebbagh, Kamelia Boucenna
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 513kb
Cutting Force Prediction in Turning Using Micro-Textured Tools (str. 35-50)

Shailesh Rao A., Santosh Kumar, Suresh Kumar S., Sathisha H.M., Pavan Kumar B.K.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 885kb
Performance Modelling and Analysis of Veneer Layup System of Plywood Manufacturing Plant Using Petri Nets Technique (str. 51-64)

Amit Kumar Singh, P.C. Tewari
Stručni rad

engleski pdf 658kb
The Static Analysis of Thin-Walled Curved Beams under Inclined Eccentric Line Load (str. 65-78)

Dražen Kustura, Tomislav Matić, Marko Vukasović, Vladimir Vetma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 572kb

Posjeta: 766 *