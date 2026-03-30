Promet - Traffic&Transportation , Vol. 38 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 31.03.2026.

Sadržaj

Predicting Operating Speeds of Passenger Cars on Dual–Carriageway Road Tangents (str. 449-475)

Juraj Leonard VERTLBERG, Marijan JAKOVLJEVIĆ, Borna ABRAMOVIĆ, Marko ŠEVROVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1945kb
Intermodal Transport – A Bibliometric Analysis of Contemporary Research Trends in Regulatory Approaches and Sustainability Strategies (str. 476-494)

Marijan BRUBNJAK, Miljen SIROTIĆ, Agata DAJČIĆ, Natalija KAVRAN
Pregledni rad

engleski pdf 823kb
Evaluating the Efficiency of Urban Public Transport in Belgrade – A Data Envelopment Analysis Approach (str. 495-508)

Strahinja PANTELIĆ, Stanko BAJČETIĆ, Predrag ŽIVANOVIĆ, Branko MILOVANOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 893kb
Steel Producing and Automotive Industry Depending on Geopolitical Circumstances – A Case Study for Inland Navigation (str. 509-518)

Andrej DÁVID, Stanislav BLAŠKO, Andrea MATERNOVÁ, Adam TÖRÖK
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 507kb
Identifying and Analysing Traffic Accident Hotspots – A Holistic Approach Combining Spatial and Data Mining Techniques (str. 519-534)

Omer Faruk CANSIZ, Mehmet Fatih CAN, Kevser UNSALAN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1298kb
Blockchain-Enhanced Security Framework for Industrial IoT and Vehicular Networks with ChaCha20-Poly1305 Encryption and Zero Knowledge Proof (str. 535-552)

Santhosh NANDEESWARAN, Gopalakrishnan VARADARAJAN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 898kb
Enhancing the Sustainability and Security of Mobile Ad Hoc Networks for Intelligent Transport Systems Using a Secure Energy-Efficient Routing Protocol (str. 553-570)

Thirunavukkarasu THANGAMANI, Vimalnath SUNDARAM
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1056kb
Road Guideline Detection Method Based on E-YOLOv5 Algorithm in Autonomous Driving (str. 571-586)

Wenshu LI, Yuxuan JI, Nan YU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 723kb
A Fuzzy Neural Network-Based Robust Control Algorithm for the Trajectory of a Roadway Inspection Robot (str. 587-601)

Yali YANG, Xuelei ZHAO, Zhibo YANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 865kb
Exploring the Influence of Digital Competence on Older Pedestrians’ Engagement with Autonomous Vehicles (str. 602-628)

Zhiwei LIU, Wenli OUYANG, Jie WU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 798kb
Urban Traffic Level of Service Prediction Method Based on DBO-Transformer Multi-Source Information Fusion (str. 629-641)

Chen LIJING, Li YONG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1844kb
Enhanced Social Force Model for Microscopic Traffic Flow Simulation in Mixed Traffic Scenarios (str. 642-664)

Yuzhu YANG, Dan ZHOU, Zhilong WU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1649kb
A Review of Research on Optimisation Methods for Vehicle-Road Cooperative Control (str. 665-679)

Yunrui BI, Ye SHEN, Yijun DU, Xiang SI, Yuanliao SONG
Pregledni rad

engleski pdf 648kb
Comprehensive Optimisation Study of Train Formation Plans at Loading Stations Considering Multi-Shipment Direct Trains (str. 680-698)

Chao HE, Hai Jun LI, Ru Hu GAO
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 902kb
A Pilot Study for the Service Level of the Metro Station Renovation Project Based on Passenger Detection and Simulation Techniques (str. 699-715)

Ming GENG, Jianguo GAO, Zhaofa ZENG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1451kb
Exploring Factors Influencing Injury Severity of Bicyclists in Crashes with Motor Vehicles – Combined Latent Class Clustering and MNL Model (str. 716-728)

Peikun LI, Jingyu DING, Quantao YANG, Wenbo LU
Uvodnik

engleski pdf 670kb

