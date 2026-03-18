Economic research - Ekonomska istraživanja , Vol. 38 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.04.2026.

Sadržaj

DOUBLE MATERIALITY AS A KEY CONCEPT IN SUSTAINABILITY REPORTS (str. 1-24)

Vlasta Roška
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 844kb
CAN SOCIAL INNOVATION STRENGTHEN RURAL BANK INDONESIA’S ORGANIZATIONAL CULTURE IN IMPROVING FINANCIAL SUSTAINABILITY? (str. 25-54)

Ketut Tanti Kustina, I Gusti Bagus Wiksuana, Ni Luh Wiagustini, Henny Rahyuda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 333kb
CONTEMPORARY ISSUES AND TRENDS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAMILY FIRMS: A SYSTEMATIC REVIEW OF STUDIES OF PREVIOUS TWO DECADES (str. 55-86)

Monika Agarwal, Meghna Chhabra, Himanshu Goel, Mohd Asif Shah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2115kb
DETERMINANTS OF SEAPORT PRODUCTION: ANALYSIS OF EU PORT REGIONS (str. 87-111)

Gorana Mudronja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 502kb
INVESTIGATING THE NEXUS AMONG FOREIGN CAPITAL, WORKING CHILDREN, AND MULTINATIONAL ENTERPRISES IN TURKEY (str. 113-152)

Polyxeni Kechagia
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 970kb
THE DETERMINANTS OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING DISCLOSURE: EVIDENCE FROM JORDANIAN NON-FINANCIAL LISTED COMPANIES IN THE AMMAN STOCK EXCHANGE (str. 153-181)

Haneen Abu Suileek, Hashem Alshurafat, Husam Ananzeh, Hamzeh Al Amosh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 257kb
THE ADOPTION OF ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)-LINKED EXECUTIVE REMUNERATION AND THE ROLE OF GENDER DIVERSITY: THE CROATIAN EXPERIENCE (str. 183-205)

Tea Golja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 494kb

