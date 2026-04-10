Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.04.2026.

Use Theory of Meaning and Generative AI: Can Chatbots Be Rule-Followers? (str. 208-221)

Tomislav Janović, Barbara Babič
An Approach to the Conceptual and Strategic Dimensions of Marketing from Human and Artificial Intelligence Perspectives (str. 222-251)

Caner Öniz, Şükran Karaca
The Impact of Digital Marketing Strategies on Engagement in Recreational Running Events (str. 252-267)

Željka Marčinko Trkulja, Dinko Primorac, Ana Mulović-Trgovac
Perceptions of a University Incubator: A study of entrepreneurship and innovation at a private university in Croatia (str. 268-285)

Danijel Carev, Milan Papić
Game On: Exploring Moodle-Based Gamification in Higher Education Through a PRISMA-Guided Review (str. 286-299)

Tomislav Ivanjko, Iva Grubješić, Krešimir Pavlina
The Impact of Applying Holograms in Primary School Teaching (str. 300-310)

Ivana Medica Ružić
Host Community’s Role in the Introduction and Implementation of Systemic Change by Mining Companies (str. 311-326)

Peter Babajide Oloba, Ndivhuwo Makuya
Cross-Cultural Analysis of the Relationship between Cynicism, Narcissism, and Self-Esteem (str. 327-339)

Manol N. Manolov
Exploring Exercise Dependence and Perfectionism across Age (str. 340-349)

Irena Canjuga, Melanija Pomper, Maroje Višić, Iva Lončarić Kelečić
Nane: A Node2vec Extension for Attributed Network Embedding (str. 350-363)

Sarah Abdulkareem Ahmed Ahmed, Serkan Savaş
