Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems , Vol. 14 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.04.2026.

Sadržaj

Biogas Technology: A review of current practices and the potential for sustainable implementation in Eswatini (str. 1-46)

Ababu Tiruneh, Alfred Murye, Sihle Nxumalo, Richard Mamba
Pregledni rad

Assessment of the Hosting Capacity of the Moroccan Electricity Grid for the Integration of Renewable Energies (str. 1-22)

Wafae Arfaoui, Mouad Karmoun, Khaoula Azzakhnini, Mohamed Laarbi Elhafyani, Smail Zouggar, Hassan Zahboune, Taoufik Ouchbel, Adrian Alarcon Becerra, Nikola Matak
Izvorni znanstveni članak

Enhancing Urban Sustainability: Water-Saving Bio-Solar Green Roofs in Mediterranean Climates (str. 1-20)

Behrouz Pirouz, Seyed Navid Naghib, Hana Javadi Nejad, Karolos Kontoleon, Patrizia Piro
Izvorni znanstveni članak

Enhancing Reliability of Off-Grid Energy Systems through Combined Edge-Based Analytics and Predictive Maintenance Models (str. 1-16)

John Kimotho Nyambura, Joseph Kamau, Denis Mugambi Kaburu, Stephen Kinyua Gitahi
Izvorni znanstveni članak

Solar Technology Penetration in Sub-Saharan Africa: Status, Drivers, Barriers, and Future Prospects (str. 1-29)

Christopher Warburg, Thomas Kivevele, Tatiana Pogrebnaya
Pregledni rad

Analysis and design of the trajectory of water droplets from sprinklers using optical observation and mathematical modeling (str. 1-25)

Aybek Arifjanov, Lukmon Samiev, Khumora Jalilova, Sirojiddin Jalilov, Umida Vokhidova, Elza Tursunova
Izvorni znanstveni članak

Experimental Validation of Zero Crossing Detection Sinusoidal Pulse Width Modulation for Grid Synchronised Inverters in Renewable Energy Systems (str. 1-17)

Saloua Yahyaoui, Jalal Blaacha, Sanae Dahbi, Abdelhak Aziz, Abdelhafid Messaoudi
Izvorni znanstveni članak

Investigating Chemical Pollution from Agricultural Drainage in the Djoudj National Bird Park (Senegal) (str. 1-17)

Ousmane Diankha, Mallé Gueye, Absa Ndiaye, Dado Ly, Samba Guissé, Ibrahima Gueye
Izvorni znanstveni članak

Lessons from China’s Three-Decade Distributed Photovoltaic Development for Yemen (str. 1-30)

Karamy Saeed
Izvorni znanstveni članak

Production and Physicochemical Characterization of Biodiesel from Croton and Waste Cooking Oil Blends with Carbon-Based Nanoparticles (str. 1-21)

Abdullahi Aden Hirabe, Meshack Hawi, Mariam Kassim Ali, Francis Njoka
Izvorni znanstveni članak

A Real Options-Based Methodology for Evaluating Photovoltaic Investments in Healthcare Facilities under Uncertainty: Application in Colombia (str. 1-30)

Hugo Hernández Palma, Vladimir Sousa Santos, Adalberto Ospino, Carlos Robles, Diego Restrepo-Leal
Izvorni znanstveni članak

Current State, Challenges, Recommendations and Prospects of Machine Learning Application in Fuel Cell Based Hybrid Electric Cars: A Comprehensive Overview (str. 1-36)

Safa Slouma, Marwa Ben-Said Romdhane, Sondes Skander-Mustapha
Pregledni rad

Simultaneous Recovery of Ammonium and Phosphate from Wastewater Using Magnesium-Activated Temple Waste Biochar (str. 1-20)

I Made Wahyu Wijaya, I Ketut Sumantra, Ni Made Dharma Shantini Suena, Kailas Deoram Ahire, Pravin Mukund Nalawade
Izvorni znanstveni članak

Sustainable Digital Transformation in Public Administration: A Framework for University Enrollment (str. 1-22)

Boglárka Eisinger Balassa, László Buics
Izvorni znanstveni članak

Solar-Based Electric Vehicle Charging with Bidirectional Buck-Boost Converter and Proportional-Integral Control Algorithm (str. 1-21)

Muhammad Izzul Bin Mohd Mawardi, Nik Hakimi Nik Ali, Nabil M Hidayat, Ezmin Abdullah, Muhammad Umair, Mohd Abdul Talib Mat Yusof
Izvorni znanstveni članak

An Improved Deep Learning Method for Detecting Marine Plastic Litter (str. 1-17)

Abdelaadim Khriss, Aissa Kerkour Elmiad, Mohammed Badaoui, Mimoun Yandouzi, Mounir Grari, Alae-Eddine Barkaoui, Yassine Zarhloule
Izvorni znanstveni članak

Machine Learning-Based Water Quality Prediction (str. 1-20)

Ali Al-Ataby, Beza Getu, Hussain Attia
Izvorni znanstveni članak

Biogas Venting from Household Biogas Technology Use in the Sub-Saharan Africa : Evidence from Rwandan Households as a Case (str. 1-19)

James Ntaganda, Basílio Z. S. Tamele, Erik O. Ahlgren
Izvorni znanstveni članak

Plastic Waste to Green Economy through Green Products and Green Packaging on Consumer Purchase Decisions of Micro Small Medium Enterprises in East Java Tourism (str. 1-29)

Sumarmi Sumarmi, Yosini Deliana, Andi Dirpan, Eli Hendrik Sanjaya, Umar Haiyat Abdul Kohar
Izvorni znanstveni članak

