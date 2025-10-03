Physiotherapia Croatica Supplement : Physiotherapia Croatica Supplement , Vol. 19 , 2025.

  • Datum izdavanja: 03.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 14.04.2026.

Sadržaj

PRIMJENA BOWEN TEHNIKE U TRETMANU RAZLIČITIH KRONIČNIH I FUNKCIONALNIH POREMEĆAJA – PRIKAZ SLUČAJEVA IZ PRAKSE (str. 7-11)

Ana Banić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 138kb
POVEZANOST RAZINE OBRAZOVANJA FIZIOTERAPEUTA, UČINKOVITOSTI I KORISTI ZA PACIJENTE TE RACIONALNOSTI I KORISTI ZA ZDRAVSTVENI SUSTAV (str. 13-16)

Antun Jurinić
Pregledni rad

hrvatski pdf 131kb
Physiotherapy approach to a patient with extensive aortic dissection and paraplegia - a case report (str. 17-21)

Andrija Poljak, Snježana Benko Meštrović, Nikolina Marić
Studija slučaja

engleski pdf 224kb
INDIVIDUALNA I MEĐUSOBNA POUZDANOST FOTOGRAFSKE PROCJENE ZDJELICE – PILOT ISTRAŽIVANJE (str. 23-29)

Marko Bodrožić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 327kb
USPOREDBA UČINKA TERAPIJE UDARNIM VALOM I TERAPIJE ULTRAZVUKOM I LASEROM NA FUNKCIONALNOST RAMENA KOD KALCIFICIRANOG TENDINITISA (str. 31-37)

Anita Breko Cukrov, Snježana Benko Meštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 225kb
DISFUNKCIJA MIŠIĆA DNA ZDJELICE- SVIJEST, INFORMIRANOST I ULOGA FIZIOTERAPIJE (str. 39-45)

Marina Brizić, Marinela Jadanec Đurin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 218kb
AKUTNO SRČANO ZATAJENJE I KARDIOPULMONALNA REHABILITACIJA – PRIKAZ SLUČAJA (str. 47-52)

Jelena Tereza Čepo
Studija slučaja

hrvatski pdf 284kb
ELEKTROKINEZIOLOŠKA ANALIZA U DIJAGNOSTICI KRIŽOBOLJE: METODOLOŠKI PRIKAZ TESTIRANJA (str. 53-60)

Dunja Lapov
Studija slučaja

hrvatski pdf 789kb
TThe impact of positioning and respiratory physiotherapy on clinical outcomes in mechanically ventilated patients– a systematic review (str. 61-68)

Dijana Filipović
Pregledni rad

engleski pdf 321kb
FIZIOTERAPIJSKI PROCES KOD OSOBA OBOLJELIH OD SARKOPENIJE (str. 69-72)

Dorotea Hađasija, Snježana Benko Meštrović
Pregledni rad

hrvatski pdf 199kb
PROMJENA ZAGRIZA I OPSEG OTVARANJA USNE ŠUPLJINE PRIJE I POSLIJE FIZIOTERAPIJSKOG PROGRAMA (str. 73-77)

Lejla Hadžić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 268kb
SPINALNI OSTEOARTRITIS – PRIKAZ SLUČAJA (str. 79-85)

Ana Piljić, Antun Jurinić
Studija slučaja

hrvatski pdf 514kb
Procjena kvalitete života starijih osoba u Crnoj Gori (str. 87-93)

Krsto Kovačević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 432kb
PRIMJENA BOBATH KONCEPTA KOD PACIJENTA S HEMIPAREZOM U KUĆNOJ FIZIKALNOJ TERAPIJI – SUSTAVNI PREGLED LITERATURE (str. 95-99)

Mirko Ljubas
Pregledni rad

hrvatski pdf 188kb
PEDOBAROGRAFIJA KAO SUVREMENA METODA U DIJAGNOSTICI STOPALA (str. 101-105)

Azra Tojaga
Pregledni rad

hrvatski pdf 129kb
Utjecaj terapije Ayres senzorne integracije na razvoj posturalne kontrole (str. 107-110)

Mihaela Grubišić
Pregledni rad

hrvatski pdf 118kb
PRIMJENA IZOKINETIČKOG SUSTAVA U FIZIOTERAPIJSKOJ INTERVENCIJI KOD OSOBE SA SPONDILARTROPATIJOM – PRIKAZ SLUČAJA (str. 111-116)

Nenad Petrc
Studija slučaja

hrvatski pdf 189kb
RANA MOBILIZACIJA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA (str. 117-122)

Martina Maričić Ljubas
Pregledni rad

hrvatski pdf 153kb
RIZIČNI ČIMBENICI ZA NASTANAK PRIJELOMA KUKA U STARIJOJ POPULACIJI (str. 123-129)

Antonella Rupčić
Pregledni rad

hrvatski pdf 144kb
STABILNOST I MOTORIČKA KONTROLA - SUSTAVNI PREGLED LITERATURE (str. 131-135)

Sanjica Vlašić
Pregledni rad

hrvatski pdf 191kb
UTJECAJ SPECIFIČNIH FIZIOTERAPIJSKIH INTERVENCIJA NA SPOLNO ZDRAVLJE ŽENA NAKON PORODA (str. 137-142)

Nikolina Zaplatić Degač
Uvodnik

hrvatski pdf 176kb

