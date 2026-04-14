Tourism: An International Interdisciplinary Journal , Vol. 74 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 14.04.2026.
- Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Halime Dinç, Bülent Gürbüz, Mehmet Tahir Dursun, Metin Argan, Mehpare Tokay Argan, Funda Koçak
Izvorni znanstveni članak
Carlos Andres Salazar-Martinez, David van der Woude, Yarlin A Ortiz-Toro, Christian Diaz
Izvorni znanstveni članak
Anjali Gupta, Narain Narain
Izvorni znanstveni članak
Mauricio Sepúlveda Cárdenas, Jaime Miranda Fierro, Mauricio Hidalgo Barrientos
Izvorni znanstveni članak
Van Nhi Bach Tran, Khuong Ngoc Mai
Izvorni znanstveni članak
Bilal Saraç, Seher Gülenç
Izvorni znanstveni članak
José Tomás Arnau Domínguez, Paula Simó-Tomás
Izvorni znanstveni članak
Sakiru Adebola Solarin, Muhammed Sehid Gorus, Mert Akyuz, Chien-Chiang Lee
Izvorni znanstveni članak
Sumit Oberoi, Sugandh Arora, Aditya Gupta, Balraj Verma
Izvorni znanstveni članak
A. Vahap Altürk, Abdulcelil Çakıcı
Izvorni znanstveni članak
Mastura Jaafar, Ahmad Salman, Shuhaida Md. Noor
Pregledni rad
Izidora Marković Vukadin, Filip Ložek, Leona Matotek, Damir Krešić
Kratko priopćenje
Croatian National Tourist Board CNTB
Vijest
Posjeta: 2.485 *