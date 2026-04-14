 Skoči na glavni sadržaj

Tourism: An International Interdisciplinary Journal , Vol. 74 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 14.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Adoption of ChatGPT for Travel: An Integrated Model of the Extended Technology Acceptance Model, the Theory of Planned Behaviour and Word of Mouth (str. 176-191)

Halime Dinç, Bülent Gürbüz, Mehmet Tahir Dursun, Metin Argan, Mehpare Tokay Argan, Funda Koçak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 484kb
A Framework for the Implementation of Extended Reality in Tourism From the Perspective of Human-Centered Experiences (str. 192-208)

Carlos Andres Salazar-Martinez, David van der Woude, Yarlin A Ortiz-Toro, Christian Diaz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 641kb
The Impact of Financial Influencers on Stock Performance: An Event Study Analysis of Indian Tourism Stocks (str. 209-221)

Anjali Gupta, Narain Narain
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 197kb
Generation of Domestic Tourism Travel Time Series Using Big Data From Mobile Phone Data (str. 222-237)

Mauricio Sepúlveda Cárdenas, Jaime Miranda Fierro, Mauricio Hidalgo Barrientos
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1303kb
Heritage Authenticity Arouses Tourists’ Emotional Attachment and Revisit Intention – An Empirical Study of World Heritage Sites in Vietnam (str. 238-253)

Van Nhi Bach Tran, Khuong Ngoc Mai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 242kb
Forecasting Market Shares in Wellness Economy Sectors (str. 254-270)

Bilal Saraç, Seher Gülenç
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 409kb
Sustainable Tourism, International Cooperation, and Economic Development: An Integrated Framework for Dynamic Global Contexts (str. 271-283)

José Tomás Arnau Domínguez, Paula Simó-Tomás
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 319kb
An Evaluation of the Factors of Maternity Tourism Demand: A Multivariate Approach (str. 284-300)

Sakiru Adebola Solarin, Muhammed Sehid Gorus, Mert Akyuz, Chien-Chiang Lee
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 673kb
Planes, Trains and Tourists Gains: Cogent Role of Transport Infrastructure on India's Foreign Tourist Growth (str. 301-313)

Sumit Oberoi, Sugandh Arora, Aditya Gupta, Balraj Verma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 337kb
Flowing Through Authenticity: How a Folkloric Event Shapes Memorable Experiences and Word-of-Mouth (str. 314-326)

A. Vahap Altürk, Abdulcelil Çakıcı
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 243kb
Linking Stakeholder Collaboration and Sustainable Tourism Development: A Systematic Review (str. 327-340)

Mastura Jaafar, Ahmad Salman, Shuhaida Md. Noor
Pregledni rad

engleski pdf 144kb
Assessing Climate Change in Protected Areas Through Multi-, Inter-, and Transdisciplinary Approaches (str. 341-350)

Izidora Marković Vukadin, Filip Ložek, Leona Matotek, Damir Krešić
Kratko priopćenje

engleski pdf 248kb
Croatia Recorded 6.5 Million Overnight Stays in the First Four Months (str. 351-351)

Croatian National Tourist Board CNTB
Vijest

engleski pdf 76kb

Posjeta: 2.485 *