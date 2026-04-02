 Skoči na glavni sadržaj

Građevinar , Vol. 78 No. 02., 2026.

  • Datum izdavanja: 02.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj sastava na mehanička i elastična svojstva geopolimernog betona očvrsnulog pri temperaturi okoliša uz primjenu pucolanskih i cementnih materijala (str. 73-81)

hrvatski pdf 2945kb
Effect of synthesis parameters on the mechanical and elastic behaviour of ambient-cured geopolymer concrete modified with pozzolanic and cementitious materials (str. 73-81)

Anand Rejilin Dorairaj, Bravin Ebanesh Vincent, Jenishia Jeya Raj, Kanthavelkumaran Natesan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2900kb
Karakteristike hidratacije cementnih pasta s miješanim cementima: istraživanje pomoću Taguchijeve analize (str. 85-93)

hrvatski pdf 1336kb
Hydration characteristics of ternary blended cement pastes: A study employing Taguchi analysis (str. 85-93)

Shanmugapriya Jayaraman, Krishna Kumar Palaniappan, Kandasamy Asohan, Geetha Selvakumar
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1299kb
Eksperimentalno ispitivanje zajedničkog djelovanja armature visoke čvrstoće i UHPC-a pri različitim parametrima (str. 95-105)

hrvatski pdf 3835kb
Experimental investigation of the coordinated working performance of high-strength reinforcement and UHPC under varying parameters (str. 95-105)

Shaofeng He, Linlin Tian, Meng Li
Prethodno priopćenje

engleski pdf 3808kb
Istraživanje uzroka nesreća, sigurnosnog ponašanja i ozljeda u trima kineskim pokrajinama (str. 107-117)

hrvatski pdf 857kb
Investigating the causes of accidents, safety behaviour and injuries in three regions in China (str. 107-117)

Jelena M. Andrić, Libing Xiang
Stručni rad

engleski pdf 824kb
Povećanje seizmičke otpornosti armiranobetonskih zgrada korištenjem viskoznih prigušivača (str. 119-128)

hrvatski pdf 2211kb
Seismic performance enhancement of reinforced concrete buildings utilizing fluid viscous dampers (str. 119-128)

Heppy Kristijanto, Andreas Maxwel Sitompul, Muhammad Farhan Firmansyah, Ahmad Basshofi Habieb, Budi Suswanto
Stručni rad

engleski pdf 2201kb

Posjeta: 0 *