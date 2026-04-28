Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti , Vol. 12 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 28.04.2026.

Provjera točnosti nutritivnih deklaracija na proizvodima funkcionalne hrane i dodataka prehrani obogaćenih omega-3 masnim kiselinama (str. 5-22)

Verification of the accuracy of nutrition declarations on functional foods and dietary supplements enriched with omega-3 fatty acids (str. 5-22)

Bošnir Jasna, Iva Lenart, Sonja Serdar, Srđan Milovac, Dario Lasić, Maja Budeč, Alen Župan, Danijela Čiš, Aleksandar Racz
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj socijalne inteligencije medicinskih sestara na pružanje palijativne skrbi u kući (str. 23-29)

The Impact of Nurses’ Social Intelligence on the Provision of Palliative Care in the Home (str. 23-29)

Ivana Martinec, Nataša Dumbović
Izvorni znanstveni članak

Strateško planiranje kao alat za efikasnije zdravstvene organizacije: kvantitativna i kvalitativna evaluacija (str. 31-36)

Strategic Planning as a Tool for More Efficient Healthcare Institutions: Quantitative and Qualitative Evaluation (str. 31-36)

Sabina Šehić – Kršlak, Edin Međedović, Asim Kurjak, Vajdana Tomić, Milan Stanojević, Ajla Hadžismailović Ajdin
Izvorni znanstveni članak

Percipirana potreba i spremnost za uključivanje u superviziju kod psihijatrijskih medicinskih sestara i tehničara: uloga stresa, sagorijevanja i obrazovanja (str. 37-48)

Perceived Need And Willingness To Participate In Supervision Among Psychiatric Nurses: The Role Of Stress, Burnout, And Education (str. 37-48)

Lucijana Rupić Krstić
Izvorni znanstveni članak

Psihološke i etičke specifičnosti dijaliznog liječenja bolesnika starije životne dobi (str. 49-53)

The Psychological and Ethical Specificities of Dialysis Treatment of the Elderly (str. 49-53)

Marta Klarić, Jagoda Nikić, Dragan Klarić
Pregledni rad

Procjena delirija u jedinici intenzivnog liječenja primjenom alata cam-icu: uloga medicinskih sestara u prepoznavanju i skrbi (str. 55-64)

Assessment of Delirium in the Intensive Care Unit Using the CAM-ICU Tool: The Role of Nurses in Recognition and Care Provision (str. 55-64)

Valentina Ješić, Dafina Binaj, Sabina Babić, Nikolina Vratan
Pregledni rad

Iskustva bliske smrti tijekom planiranog cirkulacijskog zastoja u kardiokirurgiji: sustavni pregled (str. 65-71)

Near-death Experiences in Planned Circulatory Arrest During Cardiac Surgery: A Comprehensive Review (str. 65-71)

Ana Filipan, Petar Pavlović, Vedran Hostić, Ante Silić, Josipa Josipović, Ivo Darko Gabrić
Pregledni rad

Sestrinski pristup pacijentima primanjem hfnc terapije tijekom ercp-a: balansiranje tehnologije i humanosti (str. 73-79)

Nursing Approach to Patients Receiving HFNC Therapy During ERCP: Balancing Technology and Humanity (str. 73-79)

Valentina Ješić, Sabina Babić, Nikolina Vratan, Lucija Piškor
Pregledni rad

Javnozdravstveni aspekt parodontitisa (str. 81-89)

Public health aspects of periodontitis (str. 81-89)

Ivana Jurčić Čulina
Stručni rad

Klimatske promjene kao izazov za sestrinsku profesiju: Uloga medicinskih sestara u razvoju klimatski otpornog zdravstvenog sustava (str. 91-101)

Climate Change As A Challenge For The Nursing Profession: The Role Of Nurses In The Development Of Climate-Resilient Health Systems (str. 91-101)

Ljerka Armano, Martina Trnčević, Mile Marinčić, Danijela Čiš, Aleksandar Racz
Stručni rad

Integracija ekspresivnih umjetničkih tehnika u vođene procese šumske terapije kroz model facilitacije u prirodi (str. 103-111)

Integrating Expressive Arts Techniques Into Guided Forest Therapy Through A Model Of Facilitation In Nature (str. 103-111)

Aleksandar Racz, Gorana Isailović, Danijela Čiš, Martina Trnčević, Ljerka Armano
Stručni rad

