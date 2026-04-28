Promet - Traffic&Transportation , Vol. 38 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.04.2026.

Literature Review on Economic and Ecological Comparisons of Alternative Drivetrain Technologies in Road Freight Transport (str. 729-760)

Maeva MEYER, Thomas BOUSONVILLE
Pregledni rad

The Impacts of Sectional Speed Control and Dynamic Speed Management on Traffic Safety on Motorways – The Evidence Across the EU and the Impact Estimation for Slovenia (str. 761-774)

Marina ZANNE, Adam TÖRÖK
Izvorni znanstveni članak

Comparative Analysis Between Economic Activity and Road Transport Safety – Insights from European Union Countries (str. 775-785)

Viktoria ÖTVÖS, Hazem AL-MAHAMID
Izvorni znanstveni članak

Electric Vehicle Selection Using the Technique of Precise Order Preference (str. 786-803)

Tugba KIRAL OZKAN, Selcuk ALP, Nezir AYDIN, Hao YU
Izvorni znanstveni članak

Decarbonising Transport – The Spatial Effects of Railway Container Transport on Carbon Emissions (str. 804-821)

Zhizhen BAI, Xiaodong LI, Haibo KUANG
Izvorni znanstveni članak

Exploring Sustainable Lane-Change Behaviours – Integrated Approach to Modelling Mixed Traffic with Intelligent-Connected Vehicles (str. 822-839)

Xushan FANG, Peikun LIAN, Wei HUANG, Chao WANG, Said M. EASA, Shuang LIN, Ning CHEN
Izvorni znanstveni članak

Integrating Spatial Heterogeneity and Nonlinear Dynamics for Interpretable Dockless Bike-Sharing Demand Prediction (str. 840-852)

Fan YANG, Guangji XU
Izvorni znanstveni članak

Optimisation of Decision Efficiency for Autonomous Driving at Unsignalised Intersections Based on DRL and GPT (str. 853-866)

Bojun LIU
Izvorni znanstveni članak

Automatic Road Damage Detection Based on Improved YOLO11 (str. 867-882)

Siwei WEI, Yujian PENG, Hongfang LUO, Chunzhi WANG
Izvorni znanstveni članak

Capturing the Impacts of Multi-Source Information under the V2X Environment Based on the Car-Following Model (str. 883-901)

Qing WANG, Meiying JIAN, Pengrui ZHAO, Qianwei NIU, Chengbing LI
Izvorni znanstveni članak

A Capacity Modelling Study of Diverging Areas in Urban Tunnels Under Intelligent Connected Environments (str. 902-922)

Xiaoyu CAI, Yudong BAI, Bo PENG, Cailin LEI, Yanping WANG
Izvorni znanstveni članak

Transportation Route Optimisation Method for Agricultural Product Logistics Based on TSVNS (str. 923-939)

Hongyan DONG
Izvorni znanstveni članak

An Improved K-means Clustering Algorithm Based on EIQ Analysis for Order Batching of Shuttle-Based Storage/Retrieval Systems (str. 940-956)

Chuanjun CHEN, Hongqiang FAN, Junjie LIU, Shun LI
Izvorni znanstveni članak

The Robust Two-Echelon Inventory Routing Problem for Vaccine Supply System – A Heuristic Method (str. 957-976)

Gang CHEN, Yunjian JIANG, Zhongyong CHEN, Bingshan MA, Luan SU
Izvorni znanstveni članak

Multi-Objective Optimisation of Timetable for Urban Rail Transit during the End-of-Operation Period for Large-Scale Events (str. 977-996)

Xiaomei XIA, Shengqian WU, Tianyi ZHANG, Jiao YAO
Izvorni znanstveni članak

