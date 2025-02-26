Acta Dermatovenerologica Croatica , Vol. 33 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.02.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.05.2026.

Linear IgA Bullous Dermatosis in Adults and Children: A Narrative Review of Literature on Disease Distribution and Evaluation of Existing Scoring Tools (str. 1-8)

Alena Yang, Sera Sarsam, Dedee F. Murrell
Recenzija, prikaz

Cardiovascular Risk and Systemic Inflammation in Alopecia Areata: An Observational Case-control Study (str. 9-15)

Alberto Soto-Moreno, Jose Muñoz-Baeza, Daniel Muñoz-Barba, Manuel Sánchez-Díaz, Salvador Arias-Santiago
Stručni rad

Netherton Syndrome: A Case-Based Review of Diagnosis, Management, and Emerging Treatments (str. 26-30)

Daniela Kraljević, Svjetlana Mikulić, Ante Damjanović
Izvorni znanstveni članak

Chronic Radiodermatitis Following Repeated Coronary Interventions in a Patient with Psoriasis: A Case Report (str. 31-33)

Lara Vasari, Gordana Krnjević-Pezić, Lucija Tomić Babić, Mirna Bradamante
Studija slučaja

Association of Lyme Disease and Erythema Migrans with Atrioventricular Block (str. 34-36)

Andrej Došen, Ivana Crnojević, Davor Horvat
Studija slučaja

Diagnostic and Therapeutic Challenges of Cutaneous Lymphoid Hyperplasia in the Facial Region: A Case Report (str. 37-39)

Loren Serdarević, Ivan Raguž, Ivana Ilić, Snježana Dotlić, Romana Čeović
Studija slučaja

Incidental Nodal Nevus in the Sentinel Lymph Node of a Melanoma Patient (str. 40-41)

Mislav Mokos, Ivana Prkačin, Davor Tomas, Mirna Šitum
Pismo uredniku

Hypersensitivity Reaction to Detergents – A Myth or Reality? (str. 42-43)

Erin Puch, Daška Štulhofer Buzina, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Pismo uredniku

Simultaneous HBV Reactivation and Hair Discoloration Under Secukinumab Treatment (str. 44-45)

Ece Erbağcı
Pismo uredniku

Contents (str. 0-1)


