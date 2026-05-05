UniCath Journal of Biomedicine and Bioethics , Vol. 3 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 05.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.05.2026.

The Catholic University of Croatia: Twenty Years of Academic Mission (str. 3-4)

Željko Tanjić
Uvodnik

The Comparison of Three Teaching Methods on the Knowledge and Satisfaction of Nursing Students in the Emergency Medical Procedures Class: A Non-Randomised Controlled Study (str. 5-18)

Mate Maretić, Dalibor Čavić, Livia Puljak
Izvorni znanstveni članak

Attitudes and Awareness toward Cosmetic Surgery among Students at the Catholic University of Croatia: A Cross-Sectional Study (str. 19-26)

Ana Grubeša, Terezija Gložinić, Odilon-Gbènoukpo Singbo
Izvorni znanstveni članak

Patients’ Perception of Nurses’ Communication in a University Hospital Center Zagreb: A Cross-Sectional Study (str. 27-34)

Branimir Vidić, Matea Vidulić, Krunoslav Novak
Izvorni znanstveni članak

Perceived Patient-Centered Infertility Care and Interest in Less Invasive Treatment Options: A Cross-Sectional Study (str. 35-40)

Katarina Grgić, Ana Tikvica Luetić, Ingrid Marton, Lara Luetić
Izvorni znanstveni članak

Association Between Internet Addiction and Physical Activity in High School Students (str. 41-48)

Monika Jujnović, Dragan Glavaš, Vesna Mijoč, Ivica Matić
Izvorni znanstveni članak

Fetal Behaviour Assessment as a Predictor of Future Neurological Development in Children: A Review (str. 49-58)

Ana Tikvica Luetić, Ozana Miličević, Ingrid Marton, Krešimir Živković, Matija Prka, Luka Bićanić
Pregledni rad

Semaglutide in the Era of Blockbuster Pharmaceuticals: A Narrative Review of Clinical, Economic, and Policy Dimensions (str. 59-64)

Melisa Jahić, Nikolina Matić
Pregledni rad

