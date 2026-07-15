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Croatian Veterinary Journal , Vol. 57 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Analysis of chromium distribution in tissues of bottlenose, striped and Risso’s dolphins from the Croatian Adriatic over a 20-year period (str. 288-297)

Maja Đokić, Nina Bilandžić, Miroslav Benić, Tomislav Bolanča, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras, Marija Sedak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 894kb
Prevalence of individual bacterial uropathogens isolated from urine samples of dogs and cats and the relationship between a positive urine culture and the presence of organic, inorganic elements and proteins in the urine (str. 298-310)

Damir Lukačević, Zdravka Vidić, Sanda Katić, Toni Maleš, Ines Škoko, Davor Balić, Miroslav Benić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 890kb
Metabolomics in sepsis-associated acute kidney injury research (str. 311-323)

Dora Ivšić Škoda, Dina Rešetar Maslov, Josipa Kuleš, Valerija Benko, Vlasta Đurić, Renata Barić Rafaj, Vladimir Mrljak
Pregledni rad

engleski pdf 1037kb
Histomonas meleagridis infections in turkeys (str. 324-328)

Viktor Mašović, Biljana Ječmenica, Tihomir Zglavnik, Šimun Naletilić, Fani Krstulović, Luka Jurinović, Relja Beck
Stručni rad

engleski pdf 1336kb
Prevalence of arrhythmias in dogs examined at the Clinic for Internal Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Croatia (2018-2020) (str. 329-337)

Marin Torti, Iva Šmit, Ines Jović, Ivana Filipčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1027kb
Fusarium moulds, mycotoxins and their metabolites (str. 338-353)

Marijana Sokolović, Ana Vulić, Nina Kudumija, Tina Lešić, Jelka Pleadin, Marija Berendika, Manuela Zadravec
Pregledni rad

engleski pdf 1060kb
Ergot alkaloids in cereal-based systems: Pathways of food and feed contamination, toxic effects and control measures (str. 354-365)

Jelka Pleadin, Ivana Dželalija, Dragan Milićević, Manuela Zadravec, Teuta Murati, Danijela Petrović, Ivana Kmetič
Pregledni rad

engleski pdf 1021kb
Prevalence and antimicrobial susceptibility profiles of Staphylococcus spp. isolated from broilers in Croatia (str. 366-375)

Tatjana Amšel Zelenika, Mirta Balenović, Fani Krstulović, Mate Kraljević, Marijana Sokolović, Marija Berendika
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 958kb
First documented case of canine distemper virus in a leopard cub (Panthera pardus) in Tamil Nadu, India (str. 376-383)

Nakulan Valsala Rajesh, Shunmugavel Manoharan, Sundaram Muthukrishnan, Srinivasan Jaisree, Panneerselvam Jayashree, Elayaraman Madhesh, Radhakrishnan Bhuvaneshwari Vishnurahav, Muthusamy Ranjithkumar, Rajagopalan Chandrasekaran Sundararajan, Elangovan Tamileniyan
Studija slučaja

engleski pdf 977kb
Faunal Composition and Seasonal Dynamics of Stable Flies (Diptera: Muscidae and Calliphoridae) in Pasture Ecosystems of the Samarkand Region, Uzbekistan (str. 384-391)

Adkham Shukhratovich Ismoilov, Faxridin Sayfidinovich Pulotov, Aynura Ilalatdinovna Kamalova, Silvio Špičić, Irena Reil, Umidjon Bozorboy O’gli Aktamov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 927kb

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