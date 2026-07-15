Croatian Veterinary Journal , Vol. 57 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 15.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 27.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Maja Đokić, Nina Bilandžić, Miroslav Benić, Tomislav Bolanča, Tomislav Gomerčić, Martina Đuras, Marija Sedak
Izvorni znanstveni članak
Damir Lukačević, Zdravka Vidić, Sanda Katić, Toni Maleš, Ines Škoko, Davor Balić, Miroslav Benić
Izvorni znanstveni članak
Dora Ivšić Škoda, Dina Rešetar Maslov, Josipa Kuleš, Valerija Benko, Vlasta Đurić, Renata Barić Rafaj, Vladimir Mrljak
Pregledni rad
Viktor Mašović, Biljana Ječmenica, Tihomir Zglavnik, Šimun Naletilić, Fani Krstulović, Luka Jurinović, Relja Beck
Stručni rad
Marin Torti, Iva Šmit, Ines Jović, Ivana Filipčić
Izvorni znanstveni članak
Marijana Sokolović, Ana Vulić, Nina Kudumija, Tina Lešić, Jelka Pleadin, Marija Berendika, Manuela Zadravec
Pregledni rad
Jelka Pleadin, Ivana Dželalija, Dragan Milićević, Manuela Zadravec, Teuta Murati, Danijela Petrović, Ivana Kmetič
Pregledni rad
Tatjana Amšel Zelenika, Mirta Balenović, Fani Krstulović, Mate Kraljević, Marijana Sokolović, Marija Berendika
Izvorni znanstveni članak
Nakulan Valsala Rajesh, Shunmugavel Manoharan, Sundaram Muthukrishnan, Srinivasan Jaisree, Panneerselvam Jayashree, Elayaraman Madhesh, Radhakrishnan Bhuvaneshwari Vishnurahav, Muthusamy Ranjithkumar, Rajagopalan Chandrasekaran Sundararajan, Elangovan Tamileniyan
Studija slučaja
Adkham Shukhratovich Ismoilov, Faxridin Sayfidinovich Pulotov, Aynura Ilalatdinovna Kamalova, Silvio Špičić, Irena Reil, Umidjon Bozorboy O’gli Aktamov
Izvorni znanstveni članak
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