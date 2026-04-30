Psychiatria Danubina , Vol. 38 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 08.05.2026.

Sadržaj

Socioeconomic trends affecting psychiatry (str. 3-3)

Norman Sartorius
Uvodnik

Studies on the impact of meditation on mental health: A critical review (str. 4-11)

Ksenija Popadić
Pregledni rad

Neuropsychopharmacological effects of Aronia melanocarpa: A narrative review (str. 12-22)

Mehmed Reyzov, Stefka Valcheva-Kuzmanova
Pregledni rad

Developmental and cultural factors in bulimia nervosa: A comparative study of Croatian and German female patients across age cohorts (str. 23-32)

Trpimir Jakovina, Ivan Begovac, Maja Batista, Iva Žurić Jakovina, Jörn von Wietersheim
Izvorni znanstveni članak

Factor structure and validity of the nomophobia questionnaire (NMP-Q) among Indian college students: A multicenter evaluation (str. 33-44)

Rajeev Ranjan, Yatan Pal Singh Balhara, Biswa Ranjan Mishra, Shamshad Ahmad, Ayushi Bharti, Shambhavi Rai, Muskan Sinha, Pankaj Kumar, Siddharth Sarkar, Sahadeb Panigrahi, Debadatta Mohapatra, Arpit Parmar, Meha Jain, Akanksha Jayant Rajguru
Izvorni znanstveni članak

Effectiveness of computerized cognitive stimulation in Chilean older adults (str. 45-52)

Nicole Caldichoury, Henry Sánchez, Juan-Carlos Coronado, Daniela Ripoll-Córdoba, Breiner Morales-Asencio, María F. Porto, Cristian Romo, Yuliana Flórez, Claudio Avila Saldaña, César Quispe-Ayala, Pascual A. Gargiulo, Norman López
Izvorni znanstveni članak

The effects of social isolation measures due to the COVID-19 pandemic on education perception, anxiety, sleep, and physical activity in healthcare students (str. 53-62)

Sevil Yılmaz, Ayşe Göktaş, Sevgi Özdinç
Izvorni znanstveni članak

Insight into illness in patients with schizophrenia: Associations with clinical symptoms, executive functions, and metabolic parameters (str. 63-67)

Rusmir Softić, Alija Sutović, Esmina Avdibegović, Jasmina Klebić
Izvorni znanstveni članak

Effectiveness of adherence therapy in patients with bipolar disorder: A randomized controlled study (str. 68-79)

Mehtap Budak, Arzu Yıldırım
Izvorni znanstveni članak

Psychotic mania induced by metronidazole: A rare case of antibiomania (str. 80-83)

Bilge Targıtay Öztürk, Yusuf Tinga, Zeynep Gül Dağlar, Berna Binnur Akdede
Studija slučaja

Integrating Pilates and myofunctional therapy for better sleep and psychosocial outcomes in obesity-associated obstructive sleep apnea (str. 84-87)

R Jayabharathi, K Ramalakshmi
Studija slučaja

Revamping mariner’s mental health using quantum computing techniques (str. 92-94)

Ritu Gautam, Manik Sharma
Reagiranje, polemika

Beyond the pandemic: The case for removing obsolete COVID-19 signage in clinical spaces (str. 95-96)

Fraser Walker, Graham Walker
Pismo uredniku

The impact of housing conditions and nutritional quality on the psycho-emotional state of young internally displaced persons during the Russo-Ukrainian war: The role of secondary stressors (str. 96-98)

Kateryna Prylipka, Larysa Herasymenko, Rustam Isakov, Pavlo Kydon, Oleksii Kazakov
Pismo uredniku

Impact of cognitive-behavioral therapy for early postpartum depression among primiparous women (str. 99-100)

R Nethraa, A Anitha, M Preetha, Prathap Suganthirababu
Pismo uredniku

Depression during postmenopausal age: An overlooked challenge (str. 100-101)

Surya Vishnuram, M Sri Lekha
Pismo uredniku

