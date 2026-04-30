 Skoči na glavni sadržaj

Periodicum biologorum , Vol. 127 No. 3-4, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Structural and functional analysis of a novel flavonoid-binding hypothetical protein from Staphylococcus aureus through molecular docking and dynamics (str. 163-175)

Ugur Comlekcioglu, Mustafa Sevindik, Nazan Comlekcioglu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2331kb
Isolation and identification of phloem sap endophytes from the lac host plants, Flemingia spp. (str. 177-183)

Thamilarasi Kandasamy, Sajiya Ekbal, Kanchan Kumari, Rashmi Mishra, Vaibhav D Lohot, Kewal Krishan Sharma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 555kb
Uncovering species diversity in the subgenus Lasius s. str. (Ruzsky, 1913): A morphological and molecular study from Bosnia and Herzegovina (str. 185-192)

Merima Miralem, Adi Vesnić, Lejla Ćatović Maslo, Lejla Ušanović, Lejla Lasić, Jasna Hanjalić Kurtović, Belma Kalamujić Stroil
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 549kb
Potential long-looped G-quadruplexes in the BCL-2 promoter and their implications in gene regulation (str. 193-206)

Lan Tanko, David Kranjc, Janez Plavec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3261kb
Pholiotina intermedia (Agaricales, Basidiomycota), a rare fungal species new to Montenegro (str. 207-211)

Ilinka Ćetković, Zdenko Tkalčec, Ana Pošta, Ivana Kušan, Margita Jadan, Armin Mešić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1516kb
Analysis of mitochondrial function and antioxidant capacity in JAK2 V617F-positive chronic myeloproliferative neoplasms (str. 213-220)

Ivona Arić Zrna, Marko Lucijanić, Branimir Gizdić, Mia Nižetić Gović, Rajko Kušec, Ana Livun, Marina Korolija
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1002kb
AGK2 pre-treatment mitigates hepatic ischemia-reperfusion injury by modulating sirtuin 2 expression and reducing inflammation and apoptosis (str. 221-230)

Yinqian He, Wei Liu, Yan Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 701kb
Investigating KEAP1-DPP3 interaction in live cells: Challenges and considerations in BiFC assay design (str. 231-236)

Ana Tomašić Paić, Lucija Horvat, Katja Ester, Mihaela Matovina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 954kb
The effect of p73 isoforms on DNA methylation in human osteosarcoma cells (str. 237-247)

Neven Tučkar, Anđela Horvat, Arijana Zorić, Mario Medvedović, Neda Slade
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 495kb
SIRT2 inhibition: A novel approach to modulateTLR4/NF-κB and Nrf2 pathways in post-ICH neuroprotection (str. 249-257)

Mang Zhu, Yuan Fang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 788kb
Partial decomposition of Tartary buckwheat and grape seed flavonoids during the preparation of pasta (str. 259-263)

Blanka Vombergar, Aleksandra Golob, Martin Šala, Ivan Kreft, Nataša Pem Rebernik, Mateja Germ
Kratko priopćenje

engleski pdf 186kb
Uterine artery embolization: Future or past in treatment of symptomatic myomas (str. 265-268)

Ena Radić, Luka Novosel, Neven Tučkar, Hrvojka Soljačić Vraneš, Stjepan Radić
Kratko priopćenje

engleski pdf 123kb

Posjeta: 0 *