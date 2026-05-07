Physiotherapia Croatica , Vol. 24 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 07.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.05.2026.

Seksualnost kod kardioloških bolesnika (str. 463-473)

Jadranka Paun Judaš
Izvorni znanstveni članak

Kut nagiba zdjelice u osoba s kroničnom križoboljom – opservacijska studija (str. 475-481)

Marko Bodrožić, Ivan Burić, Saša Čabraja, Ana Piljić, Katarina Ivanković, Ružica Kujundžić, Marina Trumbetić
Izvorni znanstveni članak

Effect of neurophysiotherapy intervention on the restoration of hemiparetic and ataxic gait pattern (str. 483-490)

Matea Vrtarić, Mirjana Telebuh, Lukrecija Jakuš, Gordana Grozdek Čovčić, Dalibor Kiseljak, Marina Horvat Tišlar, Mihaela Grubišić, Nikolino Žura
Izvorni znanstveni članak

Povezanost tjelesne aktivnosti i akademskog uspjeha studenata - pilot istraživanje (str. 491-498)

Arijan Voldin
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj tjelesne aktivnosti i sporta na tjelesnu sposobnost odraslih osoba s intelektualnim teškoćama (str. 499-504)

Karmen Puškar Wirnsberger
Pregledni rad

Učinkovitost pristupa proprioceptivne neuromuskularne facilitacije u rehabilitaciji neuroloških bolesnika (str. 505-512)

Marija Crnković Knežević, Katarina Kovačević
Pregledni rad

