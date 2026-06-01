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Acta Pharmaceutica , Vol. 76 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Recurrent urinary tract infections in older adults: A systematic review of current challenges and emerging therapeutic strategies

JUNMEI LV, AJAZ AHMAD WAZA
Pregledni rad

engleski pdf 713kb
Deep eutectic solvents in pharmaceutical applications: A review

LI ZECHEN
Pregledni rad

engleski pdf 1234kb
Targeting atherosclerotic inflammation: Advances in NLRP3 inflammasome inhibitors beyond LDL-C

LIGANG BAO, XIALING DAI
Pregledni rad

engleski pdf 1109kb
Electron paramagnetic resonance studies of free radicals: The research legacy of Janko N. Herak

ERIM BEŠIĆ, VALERIJE VRČEK, DAVOR ŠAKIĆ
Pregledni rad

engleski pdf 748kb
Synergistic effect of piperine combined with luteolin on anti-non-small cell lung cancer activity in vitro and in LLC tumour-bearing mice: Mechanistic insights from network pharmacology and molecular docking

LIANGFENG WANG, YUEXING CHANG, YUFENG LIU, AILING GUO, BAORONG WANG, FENG JIN, YUN DENG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7654kb
β-Carboline and chloroquine hybrids as potent antiplasmodial agents: Design, synthesis and biological evaluation

ANA PENAVA, LAIS PESSANHA DE CARVALHO, JANA HELD, GORAN POJE, ZRINKA RAJIĆ, IVANA PERKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 904kb
Freeze-dried kit formulation and physicochemical assessment of a daratumumab-based radiopharmaceutical

PAULINA APOSTOLOVA, MARIJA ATANASOVA LAZAREVA, KATARINA DAVALIEVA, MARIJA AREV, DINO KARPICAROV, PETRE MAKRESKI, IRENA SLAVESKA SPIREVSKA, IVANA MITREVSKA, ALEKSANDAR DIMOVSKI, SANJA VRANJEŠ-ĐURIĆ, EMILIJA JANEVIK-IVANOVSKA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1279kb
Pelargonidin protects retinal ganglion cells in a streptozotocin-induced diabetic rat model by reducing intraocular pressure, suppressing TGF-β and activating JAK2/STAT3 signalling pathway

HAICHUN YU, ASHRAF ALBRAKATI ASHRAF ALBRAKATI, EJAZ AKBAR WANI EJAZ AKBAR WANI, YING LI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1036kb
SEM/EDS analysis as a complementary tool for continuous improvement of cefixime granules for oral suspension

IVANA MITREVSKA, DINO KARPICAROV, ANA MIHAILOVSKA, DEJAN MIRAKOVSKI, OLIVERA PANEVA, GJORGJI PETRUSHEVSKI
Kratko priopćenje

engleski pdf 2957kb

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