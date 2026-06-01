Acta Pharmaceutica , Vol. 76 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
JUNMEI LV, AJAZ AHMAD WAZA
Pregledni rad
LI ZECHEN
Pregledni rad
LIGANG BAO, XIALING DAI
Pregledni rad
ERIM BEŠIĆ, VALERIJE VRČEK, DAVOR ŠAKIĆ
Pregledni rad
LIANGFENG WANG, YUEXING CHANG, YUFENG LIU, AILING GUO, BAORONG WANG, FENG JIN, YUN DENG
Izvorni znanstveni članak
ANA PENAVA, LAIS PESSANHA DE CARVALHO, JANA HELD, GORAN POJE, ZRINKA RAJIĆ, IVANA PERKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
PAULINA APOSTOLOVA, MARIJA ATANASOVA LAZAREVA, KATARINA DAVALIEVA, MARIJA AREV, DINO KARPICAROV, PETRE MAKRESKI, IRENA SLAVESKA SPIREVSKA, IVANA MITREVSKA, ALEKSANDAR DIMOVSKI, SANJA VRANJEŠ-ĐURIĆ, EMILIJA JANEVIK-IVANOVSKA
Izvorni znanstveni članak
HAICHUN YU, ASHRAF ALBRAKATI ASHRAF ALBRAKATI, EJAZ AKBAR WANI EJAZ AKBAR WANI, YING LI
Izvorni znanstveni članak
IVANA MITREVSKA, DINO KARPICAROV, ANA MIHAILOVSKA, DEJAN MIRAKOVSKI, OLIVERA PANEVA, GJORGJI PETRUSHEVSKI
Kratko priopćenje
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