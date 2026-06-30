Kinesiology , Vol. 58 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
José Guilherme Bottentuit Vieira, Luciano Bernardes Leite, André Schneider, Luiz Ricardo Mendes de Sousa Silva, Guilherme de Azambuja Pussieldi, Mario Norberto Sevilio de Oliveira Junior, Christian Emmanuel Torres Cabido, Eduardo Mendonça Pimenta, Christiano Eduardo Veneroso
Izvorni znanstveni članak
Mario Kasović, Tomas Vespalec, Andro Štefan, Ivan Bon, Mateja Očić
Pregledni rad
Renato Barroso, Bruna Lindman Bueno, Carl Foster, Augusto Carvalho Barbosa
Izvorni znanstveni članak
Serdar Demirci, Sedef Nizam, Zekine Pündük, Serhat Yalçıner, Aziz Atik
Izvorni znanstveni članak
Wei Xia, Shihai Li
Izvorni znanstveni članak
Slaven Krtalić, Nenad Krošnjar, Vedran Naglić
Pregledni rad
Zongwei Chen, Yaxu Mao, Daniel Marcos-Frutos, Zhaoqian Li, Yong Mao, Yu Liu, Amador García-Ramos
Izvorni znanstveni članak
Yuxuan Wu
Izvorni znanstveni članak
Franjo Lovrić, Karla Šitić, Luka Androja
Izvorni znanstveni članak
Sanda Dubravčić-Šimunjak, Marcela Romić, Damir Mišura, Iva Sesar-Cirković, Karla Lukinić, Tena Šimunjak
Izvorni znanstveni članak
Zhaoqian Li, Xing Zhang, Deniz Şentürk, Zeki Akyildiz, Danica Janicijevic, Amador García-Ramos
Izvorni znanstveni članak
Renato M. Ferreira, Géssyca T. de Oliveira, Everton R. Soares
Pregledni rad
Dajana Zoretić, Iva Barković, Ivan Čolakovac
Pregledni rad
Ostalo
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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