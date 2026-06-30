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Kinesiology , Vol. 58 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Contents (str. 1-2)


Kazalo

engleski pdf 592kb
Comparison of physical efficiency indexes in soccer: Biomechanical implications for load management and performance (str. 3-9)

José Guilherme Bottentuit Vieira, Luciano Bernardes Leite, André Schneider, Luiz Ricardo Mendes de Sousa Silva, Guilherme de Azambuja Pussieldi, Mario Norberto Sevilio de Oliveira Junior, Christian Emmanuel Torres Cabido, Eduardo Mendonça Pimenta, Christiano Eduardo Veneroso
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 947kb
Artificial intelligence and markerless motion capture in kinesiology: a systematic review (str. 10-22)

Mario Kasović, Tomas Vespalec, Andro Štefan, Ivan Bon, Mateja Očić
Pregledni rad

engleski pdf 1107kb
Predicting race outcomes in elite swimming: Insights from the critical speed model (str. 23-28)

Renato Barroso, Bruna Lindman Bueno, Carl Foster, Augusto Carvalho Barbosa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 917kb
A comparative analysis of countermovement jump and Abalakov jump test performance in 10-14 year old football players (str. 29-36)

Serdar Demirci, Sedef Nizam, Zekine Pündük, Serhat Yalçıner, Aziz Atik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 785kb
Anaerobic power output associated with agility-specific tests with and without the ball in female basketball players (str. 37-44)

Wei Xia, Shihai Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1044kb
Balancing the court: A systematic review of training load dynamics and injury risk in basketball (str. 45-52)

Slaven Krtalić, Nenad Krošnjar, Vedran Naglić
Pregledni rad

engleski pdf 939kb
Evaluating lifting velocity for predicting one-repetition maximum in the clean and jerk (str. 53-61)

Zongwei Chen, Yaxu Mao, Daniel Marcos-Frutos, Zhaoqian Li, Yong Mao, Yu Liu, Amador García-Ramos
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1932kb
Physical performance and injury occurrence in male basketball players: is there a relationship? (str. 62-69)

Yuxuan Wu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 825kb
Estimating the association between body composition and half marathon running time of tier 1-3 runners: A cross-sectional study (str. 70-80)

Franjo Lovrić, Karla Šitić, Luka Androja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1217kb
On the edge: Lumbar spine health and injury risk in high-level competitive figure skaters (str. 81-90)

Sanda Dubravčić-Šimunjak, Marcela Romić, Damir Mišura, Iva Sesar-Cirković, Karla Lukinić, Tena Šimunjak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1032kb
Variability in back squat repetitions performed before exceeding different velocity loss thresholds (str. 91-100)

Zhaoqian Li, Xing Zhang, Deniz Şentürk, Zeki Akyildiz, Danica Janicijevic, Amador García-Ramos
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1117kb
Open water swimming research: A comprehensive bibliometric review of trends, gaps, and future directions (str. 101-111)

Renato M. Ferreira, Géssyca T. de Oliveira, Everton R. Soares
Pregledni rad

engleski pdf 1706kb
Non-swimmer education and aquatic competence: A systematic review and bibliometric analysis (str. 113-128)

Dajana Zoretić, Iva Barković, Ivan Čolakovac
Pregledni rad

engleski pdf 1205kb
Guidelines for contributors (str. 132-137)


Ostalo

engleski pdf 411kb
In memoriam


In memoriam, Nekrolog, Obituarij

engleski pdf 679kb

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