 Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 148 No. 3-4, 2026.

  • Datum izdavanja: 25.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 25.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Ispitivanje odnosa između pušenja cigareta i reumatoidnog artritisa u usporedbi s osteoartritisom: osmogodišnja prospektivna, klinička, opservacijska kohortna studija (str. 71-77)

hrvatski pdf 492kb
Examination of the relationship between cigarette smoking and rheumatoid arthritis: An eight-year prospective, clinical, observational cohort study (str. 71-77)

Dražen Bedeković, Ivica Bošnjak, Damir Kirner, Višnja Prus, Srđan Novak
Izvorni znanstveni članak

Validacija hrvatske verzije Skale orijentacije liječnik – pacijent (PPOS) (str. 78-83)

hrvatski pdf 392kb
Validation of the Croatian version of the Patient-Practitioner Orientation scale (PPOS) (str. 78-83)

Veronika Vlašić, Miroslav Hanževački, Jelena Rakić Matić, Gorka Vuletić, Marion Tomičić, Marko Rađa, Goranka Petriček
Izvorni znanstveni članak

Apsces prednje trbušne stijenke kao posljedica perforiranog divertikulitisa sigmoidnog kolona, bez peritonitisa: rijetka manifestacija kompliciranog divertikulitisa – prikaz bolesnika s pregledom literature (str. 84-89)

hrvatski pdf 1068kb
Abscess of the anterior abdominal wall as a consequence of perforated sigmoid colon diverticulitis, without peritonitis: a rare manifestation of complicated diverticulitis – a case report with a literature review. (str. 84-89)

Ana Dimova, Janja Konjevod, Stefan Dimov, Dora Fureš, Jelena Radaković
Stručni rad

Racionalni pristup djetetu s povišenim vrijednostima aminotransferaza (str. 90-100)

hrvatski pdf 703kb
Rational approach to a child with elevated aminotransferases (str. 90-100)

Oleg Jadrešin, Danijela Petković Ramadža, Alemka Jaklin Kekez, Goran Tešović, Orjena Žaja
Pregledni rad

Gastrointestinalna disfunkcija u kritično oboljelih bolesnika (str. 101-114)

hrvatski pdf 528kb
Gastrointestinal dysfunction in critically ill patients (str. 101-114)

Helena Ostović, Marko Pražetina, Jasminka Peršec
Pregledni rad

SOKRAT – DA komunikacijski model u medicini – novi paradigmatski okvir za unaprjeđenje kliničke i organizacijske komunikacije (str. 115-121)

hrvatski pdf 1018kb
SOCRATES – YES communication model in medicine – a new paradigmatic framework for improving clinical and organizational communication (str. 115-121)

Zoran Tomić, Danijela Marojević Tomić, Ivan Eugen Tomić
Izvorni znanstveni članak

Medijacija u zdravstvenim sporovima: alat za poboljšanje komunikacije i kvalitete skrbi (str. 122-128)

hrvatski pdf 387kb
Mediation in healthcare disputes: A tool for improving communication and quality of care (str. 122-128)

Jasna Mesarić, Maroje Višić, Davor Vagić, Kristina Butorac Olović, Antonija Balenović, Iva Lončarić Kelečić
Izvorni znanstveni članak

Analiza uzroka smrti američkih predsjednika: jesu li političari obični smrtnici? (str. 129-142)

hrvatski pdf 479kb
Analysis of the causes of death of U.S. presidents: Are politicians mere mortals? (str. 129-142)

Denis Čerimagić, Sanja Zoranić, Goran Ivkić
Izvorni znanstveni članak

Prioritetni pregledi u hematološkoj ambulanti Opće bolnice Šibensko-kninske županije (str. 143-145)

hrvatski pdf 433kb
Priority hematology appointments in General Hospital of Šibenik-Knin County (str. 143-145)

Marija Valovčić Krečak, Bernarda Markov, Ivan Krečak
Pismo uredniku

Posjeta: 0 *