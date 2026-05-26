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Šumarski list , Vol. 150 No. 5-6, 2026.

  • Datum izdavanja: 26.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.08.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Jesmo li previše očekivali od nositelja vlasti u posljednje dvije godine? (str. 193-193)

hrvatski pdf 115kb
Did we expect too much from the government in the last two years? (str. 194-194)

Uredništvo HŠD
Uvodnik

engleski pdf 192kb
Geospatial Analysis of Wildlife–Vehicle Collisions in the Federation of Bosnia and Herzegovina: Identification of High-risk Zones (str. 195-209)

Alem Čolaković, Velid Halilović, Nazif Salihović, Muamer Dervišević, Ajdin Džananović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6173kb
Leaf Phenological Variability in Fagus sylvatica L. Seedlings from Contrasting European Provenances Across Two Growing Seasons (str. 211-218)

Vladan Popović, Sanja Lazić, Aleksandar Lučić, Aleksandar Vemić, Ljubinko Rakonjac, Biljana Filipović, Danijela Miljković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1745kb
Biocontrol Potential of Indigenous Beauveria bassiana Strain Against Ips typographus from Tara National Park Under Varying Temperature Regimes (str. 219-227)

Marija Milosavljević, Mara Tabaković-Tošić, Snežana Stajić, Suzana Mitrović, Zlatan Radulović, Zoran Poduška, Bojan Gavrilović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2188kb
A Study on Distribution of Geophyte Taxa in Trabzon Province in Türkiye (str. 229-241)

Hanife Erdoğan Genç, Melike Yazar, Nebahat Çimen, Salih Terzioğlu, Abdurrahman Semercioğlu, Caner Akgül, Ömer Suha Ceylan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1911kb
Međuklonska diferencijacija morfologije žirova hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) u klonskoj sjemenskoj plantaži Novoselci (str. 243-251)

hrvatski pdf 2023kb
Interclonal Differentiation in Acorn Morphology of Sessile Oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) in the Novoselci Clonal Seed Orchard (str. 252-252)

Ivan Pilaš, Saša Bogdan, Vladimir Novotny, Matej Begić, Mladen Ivanković
Izvorni znanstveni članak

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