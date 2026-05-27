Promet - Traffic&Transportation , Vol. 38 No. 5, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.05.2026.

Resilient Maritime Organisations – Strategic Directions for Performance in Times of Crisis (str. 997-1017)

Dragana Milošević, Senka Šekularac-Ivošević, Tamara Backović, Boban Melović
Izvorni znanstveni članak

Assessment of Passenger Car Electrification by Yearly Total CO2 Emission (str. 1018-1031)

István Lerchner, Máté Zöldy
Izvorni znanstveni članak

Vertical and Horizontal Flight (In)Efficiency and Optimisation of Flight Trajectories – A Literature Review (str. 1032-1052)

Matej Soldo Jocić, Zvonimir Rezo, Sanja Steiner, Matija Bračić
Pregledni rad

Intent Recognition and Trajectory Prediction for Multiple Types of Traffic Participants at an Unsignalized Intersection Based on Bidirectional Spatiotemporal Attention Network (str. 1053-1068)

Yanan Hou, Mingbao Pang, Huamin Liang
Izvorni znanstveni članak

Coordinated Optimisation Model of Ramp Merging Sequences and Trajectories in Mixed Traffic (str. 1069-1092)

Weijing Zhu, Sining Yu, Tao Wang, Chaoqiang Tian, Xiongcai Gan, Xiaoqin Zhou
Izvorni znanstveni članak

Quantifying the Impact of Individual Characteristics on Driving Speed – Elasticity Insights from Taxi Drivers’ Education and Personality Traits (str. 1093-1107)

Hao Qiao, Chao Zeng, Xuecai Xu, Changxi Ma
Izvorni znanstveni članak

Pilot Workload During Walk-around Inspection Based on HRV Features (str. 1108-1123)

Qin Dong, Ligang Wang, Lu Tian, Haotian Qiao
Izvorni znanstveni članak

Real-Time Scheduling Model for Shared Autonomous Vehicles in Ride-Sharing Mode (str. 1124-1142)

Shaoling Rong, Longxin Zeng, Fujian Chen
Izvorni znanstveni članak

DarkDet – Object Detection Method Based on Image Enhancement and Channel Fusion for Autonomous Driving in Low-Light Conditions (str. 1143-1158)

Huiyong Li, Yujing Wang
Izvorni znanstveni članak

Railway Freight Prediction Based on Stage Segmentation and Big Data Method (str. 1159-1172)

Ning Wang, Yang Lei
Izvorni znanstveni članak

A Multi-Level Dynamic GCN-Transformer Framework with Spatio-Temporal Interaction for Traffic Flow Prediction (str. 1173-1191)

Guan Lian, Caihua Huang, Qi Sun, Wenyong Li, Yingzi Wu
Izvorni znanstveni članak

Intelligent Obstacle Avoidance Method for Blind Travel Based on an Improved YOLO Algorithm and Binocular Vision (str. 1192-1205)

Yan Zhuang
Izvorni znanstveni članak

Study on the Impact of eHMI on the Interaction between Cyclists and Autonomous Vehicles (str. 1206-1223)

Zimeng Lin, Zhiwei Liu
Izvorni znanstveni članak

Analysis of Two-Wheeler Casualty Traffic Accidents with Improved Apriori Algorithm Based on the XGBoost Model (str. 1224-1239)

Yansong Hu, Changjun Wang, Jinzi Zheng, Yonggang Zhang, Tianya Du
Izvorni znanstveni članak

Attention Mechanism-Based Convolutional Model for Collaborative Control of Traffic Signals at Multiple Intersections (str. 1240-1257)

Junlin Zhang, Shiliang Zhang, Jun Qiao, Jianping Xu, Hao Xiang
Izvorni znanstveni članak

