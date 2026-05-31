Zagreb International Review of Economics & Business , Vol. 29 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 31.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 31.05.2026.

Towards More Sustainable Manufacturing – How Important are Innovation Activities? (str. 7-26)

Ljiljana Božić
Izvorni znanstveni članak

Sustainability Assessment Framework for Hungarian Energy Companies in the Context of European Taxonomy Regulation (str. 27-44)

István Vokony, Kristóf Péter Juhász, Mária Szalmáné Csete
Izvorni znanstveni članak

Multinational Corporations’ Responses to Changing Intellectual Property Regimes: Knowledge Protection or Knowledge Sharing? (str. 45-66)

Soraya Sedkaoui, Rafika Benaichouba
Izvorni znanstveni članak

Dynamic Impacts of Exchange Rates, Trade Openness, and GDP Growth on Turkiye’s Service Imports: A NARDL Approach (str. 67-89)

Baris Ulker
Izvorni znanstveni članak

The Effect of Core Self-Evaluation on the Process of Gradual Retirement Among Middle-Aged and Older Workers (str. 91-114)

Shih-Nien Lee, Ton-Chu Chang, Shu-Huei Lin
Izvorni znanstveni članak

Digital Exclusion in Pakistan: A Gendered Analysis (str. 115-139)

Saira Tufail, Sawarna Shazadi, Faiza Azhar Khan, Tahir Mukhtar
Izvorni znanstveni članak

Exploring the Link Between Purpose-driven Leadership and Extra-role Behavior: The Mediating Roles of Engagement and Justice (str. 141-155)

Nikolina Dreven, Ivan Malbašić, Lorena Pikl
Izlaganje sa skupa

Individual-level Paradoxes and Employee Performance Outcomes: Testing Sufficiency and Necessity Conditions across Croatian Organisations (str. 157-176)

Sara Melkić, Nikolina Dragičević Rogge, Matija Marić
Izvorni znanstveni članak

Environmental Investments and Financial Performance in the Hotel Industry: a Conceptual Overview with Mainstream and Heterodox Perspectives (str. 177-198)

Nikolin Jukić
Izvorni znanstveni članak

Dynamics of Interactions between the Stock Markets of Southeast Europe (str. 199-233)

Sasho Arsov
Izvorni znanstveni članak

Governance Quality and Capital Markets Efficiency in Southeast Europe (str. 235-252)

Ante Dodig, Milica Bugarčić
Izvorni znanstveni članak

Sectoral Shift-Share Analysis of Fossil Energy Consumption and Economic Growth in Croatia (str. 253-272)

Tomislav Sekur, Alka Obadić, Lucija Rogić Dumančić
Izvorni znanstveni članak

Adoption of Mobile Banking Services in Croatia: A Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Perspective (str. 277-300)

Dragan Benazić, Matko Biuk, Marko Paliaga
Izvorni znanstveni članak

