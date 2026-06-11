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Prolegomena : Časopis za filozofiju , Vol. 25 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 11.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Précis of the Normative Reasons from a Naturalistic Point of View (str. 5-14)

Marko Jurjako
Pregledni rad

engleski pdf 168kb
Naturalism, Normativity, and Reasons (str. 15-38)

Attila Tanyi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 341kb
Why Endorse Response-Dependent Theories? (str. 39-49)

Yifan Sun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 183kb
Naturalism and Normativity: A Critical Examination of the Subject-Based Model of Reasons (str. 51-63)

Voin Milevski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 204kb
Proceduralist Subjectivism and the Phenomenology of Practical Life: A Critique of Jurjako (str. 65-92)

Regan Lance Reitsma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 354kb
Revisiting Normative Reasons from a Naturalistic Point of View: Replies to My Critics (str. 93-128)

Marko Jurjako
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 395kb
Aristotle’s Fourfold Progression to Define the Soul (str. 131-151)

Lianchong Deng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 402kb
Od Machinae novae do bojišta Bukovine i Galicije: pogled na povezanost Wittgensteina s Hrvatskom (str. 153-212)

Dušan Dožudić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 751kb
The Interrelation of Discipline, Punishment, and Education in Postmodern Philosophy (str. 213-235)

Kushtrim Ahmeti
Pregledni rad

engleski pdf 262kb
Hume-Russell Causation in Lieu of Actual Causation: An Economic Turn (str. 237-274)

Cheng-Chih Tsai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 895kb
The Role of Narratives in Conceptual Engineering (str. 275-289)

Matija Rajter
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 246kb
Belief, Agency, and the Spontaneity of Consciousness (str. 291-310)

Zhihan Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 307kb
Evaluacija postkognitivističke kritike kompjutacijsko-reprezentacijskog shvaćanja uma: teorija dinamičkih sustava u kognitivnoj znanosti (str. 311-337)

Nebojša Mudri, Pavle Valerjev
Pregledni rad

hrvatski pdf 356kb
O koristi akademske filozofije: odgovor Sušniku (str. 339-363)

Iris Vidmar Jovanović, Ema Luna Lalić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 306kb
Damir Barbarić, Ubrzanje (str. 367-373)

Petar Šegedin
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 139kb
Sažeci / Abstracts (str. 375-385)


Ostalo

hrvatski pdf 185kb

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