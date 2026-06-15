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Mljekarstvo : Dairy Experts Journal , Vol. 76 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Comparative analysis of milk composition and nutritional characteristics of cervids and domesticated dairy species (str. 133-142)

engleski pdf 239kb
Usporedna analiza sastava i nutritivnih karakteristika mlijeka jelenskih vrsta i domesticiranih mliječnih vrsta (str. 133-142)

Vesna Gantner, Antun Kostelić, Zdravko Barać, Ranko Gantner, Boris Ljubojević
Pregledni rad

hrvatski pdf 239kb
Influence of sampling time during lactation on macromineral and trace element concentrations in goat milk (str. 143-152)

engleski pdf 133kb
Utjecaj vremena uzorkovanja na koncentraciju makro minerala i elemenata u tragovima u kozjem mlijeku tijekom laktacije (str. 143-152)

Zvonko Antunović, Željka Klir Šalavardić, Patricija Slobođan, Boro Mioč, Josip Novoselec
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 133kb
Comparison of pedigree-based (FPED) and genomic inbreeding (FROH) in Croatian Holstein cattle using pedigree and SNP data (str. 153-164)

engleski pdf 330kb
Usporedba inbridinga procijenjenog na temelju pedigrea (FPED) i genomskog inbridinga (FROH) u hrvatskih holstein krava (str. 153-164)

Nikola Raguž, Dragana Kuzmanović, Katarina Marić, Mario Shihabi, Tomislav Milković, Ino Curik, Marija Špehar, Tina Bobić, Boris Lukić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 330kb
Heat stress resilience in Holstein cows: milk yield response to THI (str. 165-174)

engleski pdf 332kb
Otpornost mliječnih krava na toplinski stres: utjecaj THI-a na dnevne količine mlijeka (str. 165-174)

Marko Oroz, Nikola Raguž, Tina Bobić, Vladimir Brajković, David Kranjac, Krunoslav Zmaić, Boris Lukić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 332kb
Influence of lactation stage, parity, milk yield, and microbiological parameters on milk fatty acid profile (str. 175-184)

engleski pdf 267kb
Utjecaj stadija laktacije, pariteta, prinosa mlijeka i mikrobioloških parametara na profil masnih kiselina u mlijeku (str. 175-184)

Mihaela Oroz, Manuela Košević, Žarko Radišić, Tina Bobić, Dario Domović, Nataša Mikulec, Nikola Raguž, Boris Lukić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 267kb
Multivariate statistical assessment of regional differences in mineral composition of cow’s milk and feed in Kosovo (str. 185-198)

engleski pdf 580kb
Multivarijatna statistička procjena regionalnih razlika u mineralnom sastavu kravljeg mlijeka i stočne hrane na Kosovu (str. 185-198)

Indrit Loshi, Vesna Knights, Arsim Elshani, Shyhrete Muriqi, Valon Sadiku, Arber Hyseni, Jasenka Gajdoš Kljusurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 580kb

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