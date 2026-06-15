Mljekarstvo : Dairy Experts Journal , Vol. 76 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 15.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vesna Gantner, Antun Kostelić, Zdravko Barać, Ranko Gantner, Boris Ljubojević
Pregledni rad
Zvonko Antunović, Željka Klir Šalavardić, Patricija Slobođan, Boro Mioč, Josip Novoselec
Izvorni znanstveni članak
Nikola Raguž, Dragana Kuzmanović, Katarina Marić, Mario Shihabi, Tomislav Milković, Ino Curik, Marija Špehar, Tina Bobić, Boris Lukić
Izvorni znanstveni članak
Marko Oroz, Nikola Raguž, Tina Bobić, Vladimir Brajković, David Kranjac, Krunoslav Zmaić, Boris Lukić
Izvorni znanstveni članak
Mihaela Oroz, Manuela Košević, Žarko Radišić, Tina Bobić, Dario Domović, Nataša Mikulec, Nikola Raguž, Boris Lukić
Izvorni znanstveni članak
Indrit Loshi, Vesna Knights, Arsim Elshani, Shyhrete Muriqi, Valon Sadiku, Arber Hyseni, Jasenka Gajdoš Kljusurić
Izvorni znanstveni članak
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