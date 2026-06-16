- Datum izdavanja: 16.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Hana Horak
Uvodnik
Veljko M. Mijušković, Ana Todorović Spasenić, Mihajlo Rabrenović
Izvorni znanstveni članak
Ante Vuletić, Petar Mišević, Marija Jurčević
Izvorni znanstveni članak
Rastislav Funta, Jörg Kohlenz
Prethodno priopćenje
Jelena Vlahušić
Prethodno priopćenje
Dominik Mizerski
Prethodno priopćenje
Barbara Preložnjak
Pregledni rad
Ana Pošćić, Adrijana Martinović, Narda Krnetić Blečić
Pregledni rad
Anna Xheka, Julejda Gërxhi
Pregledni rad
Mario Vinković, Tena Konjević
Pregledni rad
Thu Huong Vu, Thi Thu Hien Tran
Pregledni rad
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