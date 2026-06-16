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InterEULawEast : Journal for the international and european law, economics and market integrations , Vol. 13 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 16.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Editorial (str. V-V)

Hana Horak
Uvodnik

engleski pdf 137kb
PROCESS MANAGEMENT AS A DETERMINANT OF ESTABLISHING A SUCCESSFUL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE MANUFACTURING SECTOR OF THE ECONOMY (str. 1-22)

Veljko M. Mijušković, Ana Todorović Spasenić, Mihajlo Rabrenović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1019kb
EARLY WARNING SYSTEMS AND HUMANITARIAN LOGISTICS: PERCEPTIONS OF YOUNG PEOPLE IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str. 23-43)

Ante Vuletić, Petar Mišević, Marija Jurčević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1815kb
PURPOSE LIMITATION AND MACHINE LEARNING UNDER THE GDPR (str. 45-66)

Rastislav Funta, Jörg Kohlenz
Prethodno priopćenje

engleski pdf 761kb
GOVERNING GLOBAL TRAVEL: PUBLIC INTERNATIONAL LAW, ETHICS AND TOURISM (str. 67-98)

Jelena Vlahušić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 841kb
TRANSPARENCY OBLIGATIONS OF PROXY ADVISORS UNDER POLISH LAW – A COMPARATIVE APPROACH (str. 99-115)

Dominik Mizerski
Prethodno priopćenje

engleski pdf 713kb
CHILD’S RIGHT TO INCLUSIVE EDUCATION (str. 117-139)

Barbara Preložnjak
Pregledni rad

engleski pdf 760kb
EXPLORING THE “DIGITAINABILITY” POTENTIAL OF SUSTAINABILITY AGREEMENTS UNDER THE COMMISSION’S GUIDELINES ON HORIZONTAL COOPERATION AGREEMENTS (str. 141-161)

Ana Pošćić, Adrijana Martinović, Narda Krnetić Blečić
Pregledni rad

engleski pdf 752kb
THE DUE LEGAL PROCESS IN THE LAW “ON ARBITRATION IN THE REPUBLIC OF ALBANIA” THE CONFLICT WITH INTERNATIONAL / EUROPEAN LAW (str. 163-181)

Anna Xheka, Julejda Gërxhi
Pregledni rad

engleski pdf 322kb
MISSED OPPORTUNITIES IN EU LABOUR LAW: POSTED WORKERS’ PROTECTION IN SUBCONTRACTING CHAINS (str. 183-204)

Mario Vinković, Tena Konjević
Pregledni rad

engleski pdf 772kb
CROSS-BORDER DATA COLLECTION IN TRANSNATIONAL CRIME CONTROL: WHAT ASEAN CAN LEARN FROM THE US-EU EXPERIENCE (str. 205-233)

Thu Huong Vu, Thi Thu Hien Tran
Pregledni rad

engleski pdf 789kb

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