 Skoči na glavni sadržaj

Geologia Croatica , Vol. 79 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 19.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Praeblattella aliciae sp. nov. from Cretaceous Myanmar amber indicates a transition of the Mesoblattinidae towards the Ectobiidae (str. 135-142)

Jan Hinkelman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3789kb
Tectogenic carbonate breccia (Jelar/Velebit breccia) in the Northern Velebit National Park, SW Croatia: Structural emplacement and breccia lithotypes (str. 143-167)

Bojan Matoš, Darko Matešić, Uroš Barudžija, Dubravka Kljajo, Igor Vlahović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 11796kb
Aligning Croatia’s national solid mineral resources classification system with UNFC: a methodological framework and case-based implications (str. 169-188)

Nikola Gizdavec, Erli Kovačević Galović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 13537kb
Croatian Critical Mineral Commodity Letters: Bauxite (str. 189-204)

Sibila Borojević Šoštarić, Nenad Tomašić, Vječislav Bohanek, Erli Kovačević Galović, Nikola Gizdavec, Slobodan Miko
Pregledni rad

engleski pdf 10435kb
Synsedimentary metre-scale normal faults within turbidites of Miocene submarine fans in the Adana Basin, southern Turkey – implications for their origin (str. 205-211)

Muhsin Eren, Meryem Yeşilot Kaplan
Kratko priopćenje

engleski pdf 6870kb

Posjeta: 0 *