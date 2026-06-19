Geologia Croatica , Vol. 79 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 19.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 19.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Jan Hinkelman
Izvorni znanstveni članak
Bojan Matoš, Darko Matešić, Uroš Barudžija, Dubravka Kljajo, Igor Vlahović
Izvorni znanstveni članak
Nikola Gizdavec, Erli Kovačević Galović
Izvorni znanstveni članak
Sibila Borojević Šoštarić, Nenad Tomašić, Vječislav Bohanek, Erli Kovačević Galović, Nikola Gizdavec, Slobodan Miko
Pregledni rad
Muhsin Eren, Meryem Yeşilot Kaplan
Kratko priopćenje
Posjeta: 0 *