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Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems , Vol. 14 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 22.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Predicting ESG Scores Using Firms' Financial Indicators: A Machine Learning Regression Approach (str. 1-24)

Mariam Alsayyad, Sayed Mohamed Fadel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3041kb
Performance Assessment of You Only Look Once Models in Drone-Based Plastic Litter Quantification on Coastal Beaches (str. 1-14)

Mounir Grari, Mimoun Yandouzi, Abdelaadim Khriss, Aissa Kerkour Elmiad, Mohammed Badaoui, Alae-Eddine Barkaoui, Yassine Zarhloule
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1318kb
Hydrogen in Aviation: A Review of Storage, Infrastructure, Propulsion and Fuel Demand (str. 1-32)

Martin Schrötter, László Kavas, Béla Varga
Pregledni rad

engleski pdf 1342kb
Smart Monitoring of Photovoltaic Cells Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference and Cloud Integration for Maximum Power Point Estimation (str. 1-21)

Mario Eduardo Carbono dela Rosa, Mario A. Millan-Franco, Jesús E. Diosa, Edgar Mosquera Vargas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4538kb
Energy Transition Potential in Brick Industries: A Simulation Based Assessment of Zigzag Kilns (str. 1-14)

Kshitiz Ghimire, Hari Bahadur Darlami, Sanjaya Neupane, Ajay Kumar Jha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 909kb
Integrating Machine Learning into Desalination Supply Chains: A Pathway to Sustainable Water Management (str. 1-20)

Mohamad Mohsen, Baha Mohsen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1738kb
Impact of Electric‑Vehicle Charging on the Medium‑Voltage Network of Oujda, Morocco (str. 1-19)

Mouad Karmoun, Wafae Arfaoui, Smail Zouggar, Mohamed Laarbi Elhafyani, Hassan Zahboune, Taoufik Ouchbel, Adrian Alarcon Becerra, Nikola Matak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3834kb
Experimental Study of Pulsating Heat Pipe to Improve Photovoltaic Efficiency (str. 1-18)

Yuli Setyo Indartono, Abdul Aziz Khalilurrahman, Ivan Farozan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2846kb
Modeling and Simulation of a Variable Irradiance Particle Swarm Optimization Algorithm for Maximum Power Point Tracking in Photovoltaic Systems (str. 1-24)

Othman M. Hussein Anssari, Mohammad Ali Badamchizadeh, Sehranah Ghaemi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3202kb
Optimal Sizing PV- Battery Storage Fuel Cell Based Space Microgrids (str. 1-30)

Khaled Wahdan, Magda Ibrahim, Mohamed Elgamal, Abdelfattah A. Eladl
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1890kb
Circular Economy Opportunity, Acceleration, And Obstacle for a Transition Country: A Case Study Of Serbia (str. 1-17)

Višnja Mihajlović, Goran Vujić, Bojana Tot, Aleksandra Anić Vučinić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 803kb
Modelling Public Acceptance of Biofuel in Indonesia: A Structural Equation and Mediation Analysis of Knowledge, Attitude, and Perception (str. 1-25)

Nugroho Agung Pambudi, Rinna Untari, Hening Asti Rahayu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1465kb
A Multi-Resolution Approach Based on the Integration of a Nonlinear Physical Model and Long Short-Term Memory Network for Photovoltaic Power Modeling and Forecasting (str. 1-10)

Kpatchaa Tombana Baba, Eyouléky Palanga
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1195kb
Comparison of Energy Management Strategies between Fuzzy Logic and Mixed-Integer Linear Programming for a Hybrid Photovoltaic–Wind Powered Reverse Osmosis Desalination System (str. 1-23)

Amine Ben Rhouma, Abir Zgalmi, Xavier Roboam, Jamel Belhadj, Bruno Sareni
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3104kb
Fuzzy Decision Model for Prioritizing Environmentally Harmful Boiler Decommissioning (str. 1-24)

Dejan Ivezic, Miloš Tanasijević, Marija Živković, Aleksandar Madžarević Madžarević, Boban Pavlović, Dejan Stojanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1848kb
How Do Climate Policies of Agriculture and Forestry Contribute to Sustainable Development? A Case Study of North Macedonia (str. 1-19)

Pavlina Zdraveva, Ema Gusheva, Vladimir Gjorgievski, Emilija Mihajloska Ivanoski, Natasha Markovska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1617kb
Coupled Thermal and Optical Impact of Dust Thermophysical Properties on Solar Photovoltaic Performance (str. 1-17)

Kudzanayi Chiteka, Chistopher C. Enweremadu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1275kb
From Prototypes to Living Labs: Advancing Sustainability Education in Rwanda and Côte d’Ivoire (str. 1-14)

Lisa Schmitt, Charlotte Newiadomsky, Arne Graßmann
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1458kb
Renewable Energy Resources Optimization for Green Hydrogen Production at Lüderitz, Namibia (str. 1-20)

Ernesto T.O Samuel, Tom Wanjekeche, Andreas Ndapuka, Kai Holtappel, Josua Junias
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1497kb

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