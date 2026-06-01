Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems , Vol. 14 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 22.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Mariam Alsayyad, Sayed Mohamed Fadel
Izvorni znanstveni članak
Mounir Grari, Mimoun Yandouzi, Abdelaadim Khriss, Aissa Kerkour Elmiad, Mohammed Badaoui, Alae-Eddine Barkaoui, Yassine Zarhloule
Izvorni znanstveni članak
Martin Schrötter, László Kavas, Béla Varga
Pregledni rad
Mario Eduardo Carbono dela Rosa, Mario A. Millan-Franco, Jesús E. Diosa, Edgar Mosquera Vargas
Izvorni znanstveni članak
Kshitiz Ghimire, Hari Bahadur Darlami, Sanjaya Neupane, Ajay Kumar Jha
Izvorni znanstveni članak
Mohamad Mohsen, Baha Mohsen
Izvorni znanstveni članak
Mouad Karmoun, Wafae Arfaoui, Smail Zouggar, Mohamed Laarbi Elhafyani, Hassan Zahboune, Taoufik Ouchbel, Adrian Alarcon Becerra, Nikola Matak
Izvorni znanstveni članak
Yuli Setyo Indartono, Abdul Aziz Khalilurrahman, Ivan Farozan
Izvorni znanstveni članak
Othman M. Hussein Anssari, Mohammad Ali Badamchizadeh, Sehranah Ghaemi
Izvorni znanstveni članak
Khaled Wahdan, Magda Ibrahim, Mohamed Elgamal, Abdelfattah A. Eladl
Izvorni znanstveni članak
Višnja Mihajlović, Goran Vujić, Bojana Tot, Aleksandra Anić Vučinić
Izvorni znanstveni članak
Nugroho Agung Pambudi, Rinna Untari, Hening Asti Rahayu
Izvorni znanstveni članak
Kpatchaa Tombana Baba, Eyouléky Palanga
Izvorni znanstveni članak
Amine Ben Rhouma, Abir Zgalmi, Xavier Roboam, Jamel Belhadj, Bruno Sareni
Izvorni znanstveni članak
Dejan Ivezic, Miloš Tanasijević, Marija Živković, Aleksandar Madžarević Madžarević, Boban Pavlović, Dejan Stojanović
Izvorni znanstveni članak
Pavlina Zdraveva, Ema Gusheva, Vladimir Gjorgievski, Emilija Mihajloska Ivanoski, Natasha Markovska
Izvorni znanstveni članak
Kudzanayi Chiteka, Chistopher C. Enweremadu
Izvorni znanstveni članak
Lisa Schmitt, Charlotte Newiadomsky, Arne Graßmann
Izvorni znanstveni članak
Ernesto T.O Samuel, Tom Wanjekeche, Andreas Ndapuka, Kai Holtappel, Josua Junias
Izvorni znanstveni članak
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