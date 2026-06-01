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Journal of Sustainable Development Indicators , Vol. 2 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 22.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Fostering Sustainability-Oriented Innovation Competencies in Science, Technology, Engineering, and Mathematics through a Participatory and Learner-Centred Approach (str. 1-19)

Andreja Abina, Darko Kovačič, Nina Štajnfelzer, Jona Kunej, Domen Brglez, Fedja Štrukelj Kučan, Mariša Ratajec, Žan Šešet, Anton Gradišek, Nives Ogrinc, Aleksander Zidanšek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1232kb
Impact of Rising Energy Prices on Households: Empirical Analysis Using the Fuel Poverty Index (str. 1-13)

Tomohiro Tabata, So Katsuhiro, Peii Tsai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 672kb
Competitiveness Analysis of Inland Waterway Transport through Game Theory: a Decision-Making Model for Sustainable Logistics (str. 1-14)

Yuri Alexandre Meyer, Luiz de Freitas Ayres, Luiz Vicente Figueira De Mello Filho
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 974kb
Evaluating and Advancing Industrial Symbiosis Solutions Through Stakeholder-Driven Multicriteria Decision Analysis: Insights from The SYMBA Project (str. 1-15)

Lucía González-Monjardin, Abdulaziz Aldureid, Marta Pereira-Ferrer, Brais García-Fernández1, Pedro Villanueva-Rey
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 875kb

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