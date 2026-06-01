Journal of Sustainable Development Indicators , Vol. 2 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 22.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Andreja Abina, Darko Kovačič, Nina Štajnfelzer, Jona Kunej, Domen Brglez, Fedja Štrukelj Kučan, Mariša Ratajec, Žan Šešet, Anton Gradišek, Nives Ogrinc, Aleksander Zidanšek
Izvorni znanstveni članak
Tomohiro Tabata, So Katsuhiro, Peii Tsai
Izvorni znanstveni članak
Yuri Alexandre Meyer, Luiz de Freitas Ayres, Luiz Vicente Figueira De Mello Filho
Izvorni znanstveni članak
Lucía González-Monjardin, Abdulaziz Aldureid, Marta Pereira-Ferrer, Brais García-Fernández1, Pedro Villanueva-Rey
Izvorni znanstveni članak
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