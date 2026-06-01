Journal of Sustainable Development of Smart Energy Networks , Vol. 1 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 22.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Chike Martins Atah, Chukwudozie Nwobi-Okoye, Obuora Okoye, Okechukwu Martins Atah
Izvorni znanstveni članak
Roberta Caponi, Domenico Vizza, Dario Vangi, Michelangelo Santo Gulino, Maurizio Laschi, Enrico Bocci
Izvorni znanstveni članak
Nicolás Zúñiga Ostermann, Esteban Kuzmanic-Reyes, Mónica Zamora Zapata
Izvorni znanstveni članak
Kristóf Kummer, Réka Kustán, Attila R. Imre
Izvorni znanstveni članak
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