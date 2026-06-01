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Journal of Sustainable Development of Smart Energy Networks , Vol. 1 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 22.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Taguchi Optimization of Biogas Yield from Co-Digestion of Human Excreta and Kitchen Waste with Plant ash Catalyst (str. 1-16)

Chike Martins Atah, Chukwudozie Nwobi-Okoye, Obuora Okoye, Okechukwu Martins Atah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1840kb
Progress on Light Electric Vehicles Implementation: Current State of LIFE2M – Long Life to Micromobility Project (str. 1-13)

Roberta Caponi, Domenico Vizza, Dario Vangi, Michelangelo Santo Gulino, Maurizio Laschi, Enrico Bocci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1013kb
Techno-Economic Evaluation of Ultra-Fast EV Charging at Chilean Multifamily Households with Hydrogen and Solar Integration (str. 1-21)

Nicolás Zúñiga Ostermann, Esteban Kuzmanic-Reyes, Mónica Zamora Zapata
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 947kb
Decentralized Hydrogen Refuelling Station Concept: Achieving Security of Supply through Geothermally-Powered Onsite Biomethane Pyrolysis (str. 1-31)

Kristóf Kummer, Réka Kustán, Attila R. Imre
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2222kb

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