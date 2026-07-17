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Croatian Journal of Forest Engineering : Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva , Vol. 47 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 17.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Actual and Mathematical Bucking: Evaluation of Mechanized Hardwood Cut-To-Length Operations (str. 233-258)

Caroline Bennemann, Eric R. Labelle, Jean-Martin Lussier, Filip Havreljuk, Herbert Borchert
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3209kb
Energy Efficiency of a Traction-Assisted Forwarder vs. a Cable Yarder (str. 259-270)

Stefan Leitner, Renato Vidoni, Raffaele Spinelli
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 877kb
Work Process Analysis and Workload of a Choker Setter in Timber Extraction Operations by Konrad Mounty 4000 Cable Yarder (str. 271-280)

Janez Krč
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 807kb
Performance Evaluation of a New Specific Machine for Harvesting Overgrown Brushwood (str. 281-292)

Federico Bertone, Marco Manzone
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1468kb
Battery-Powered Chainsaw Can be Efficiently Used for Commercial Thinning in Young Pine Stands (str. 293-302)

Bartłomiej Naskrent, Karol Tomczak, Ewelina Naskrent, Wojciech Rukat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 827kb
Levels of Vibration Exposure and Cutting Efficiency in Cross-Cutting Operations by Chainsaw: Are They Affected by Lowering of Chain Depth Gauge Height? (str. 303-320)

Cristiano Foderi, Andrea Laschi, Fabio Fabiano, Giovanni Galipò, Enrico Marchi, Niccolò Frassinelli, Elena Marra, Nicola Stacchini, Andrea Bogi, Francesco Picciolo, Francesco Neri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1725kb
Correspondence Analysis on Occupational Accidents of Forestry Workforce in Croatia (str. 321-332)

Matija Landekić, Zdenko Tomašić, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Matej Matošević, Mario Šporčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 649kb
Designing Harvester Trail Systems for Mechanised Logging Across Diverse Soil Types Using Nominal Ground Pressure Criteria (str. 333-348)

Anton Poje, Janez Krč, Vasja Leban
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1940kb
Effects of Soil Moisture and Excavator Size on Soil Structural Quality Response to Mechanical Site Preparation: A Case Study on Silty-Loam Soils in France (str. 349-360)

Catherine Collet, Chloé Agro, Emila Akroume, Malaurie Puyal, Florian Vast
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1721kb
Forest Road Design Based on Different Methods of Field Data Survey (str. 362-380)

Mihael Lovrinčević, Ivica Papa, Maja Popović, Luka Hodak, Tibor Pentek, Andreja Đuka
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4679kb
Path Explorer – an AI-Driven Corridor Planning System for Forest Road Routing: A Case Study in Bosnia and Herzegovina (str. 381-394)

Vladimir Petković, Goran Ćetković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević, Milan Sukur
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2450kb
Factors Influencing Private Forest Owners’ Readiness to Engage in Business Cooperation: Case Study of Slovenia (str. 395-412)

Zala Uhan, Nike Krajnc, Špela Pezdevšek Malovrh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 620kb
ForestsNet: Mixer Feature and Binary Neural Networks towards Robust and Efficient Visual Place Recognition in Forest (str. 413-430)

Junshuai Wang, Junyu Han, Ruifang Dong, Jiangming Kan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2527kb
Effectiveness of Four Types of WorldView-2/3 Features in Tree Species Identification (str. 431-446)

Huaipeng Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3431kb
UAS-Based Analysis of a Black Locust Clone Trial: Early Evaluation (str. 447-460)

Tamás Ábri, József Csajbók, Loránd Szabó, Gergely Szabó
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2575kb

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