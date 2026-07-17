Croatian Journal of Forest Engineering : Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva , Vol. 47 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 17.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Caroline Bennemann, Eric R. Labelle, Jean-Martin Lussier, Filip Havreljuk, Herbert Borchert
Izvorni znanstveni članak
Stefan Leitner, Renato Vidoni, Raffaele Spinelli
Izvorni znanstveni članak
Janez Krč
Izvorni znanstveni članak
Federico Bertone, Marco Manzone
Izvorni znanstveni članak
Bartłomiej Naskrent, Karol Tomczak, Ewelina Naskrent, Wojciech Rukat
Izvorni znanstveni članak
Cristiano Foderi, Andrea Laschi, Fabio Fabiano, Giovanni Galipò, Enrico Marchi, Niccolò Frassinelli, Elena Marra, Nicola Stacchini, Andrea Bogi, Francesco Picciolo, Francesco Neri
Izvorni znanstveni članak
Matija Landekić, Zdenko Tomašić, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Matej Matošević, Mario Šporčić
Izvorni znanstveni članak
Anton Poje, Janez Krč, Vasja Leban
Izvorni znanstveni članak
Catherine Collet, Chloé Agro, Emila Akroume, Malaurie Puyal, Florian Vast
Izvorni znanstveni članak
Mihael Lovrinčević, Ivica Papa, Maja Popović, Luka Hodak, Tibor Pentek, Andreja Đuka
Izvorni znanstveni članak
Vladimir Petković, Goran Ćetković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević, Milan Sukur
Izvorni znanstveni članak
Zala Uhan, Nike Krajnc, Špela Pezdevšek Malovrh
Izvorni znanstveni članak
Junshuai Wang, Junyu Han, Ruifang Dong, Jiangming Kan
Izvorni znanstveni članak
Huaipeng Liu
Izvorni znanstveni članak
Tamás Ábri, József Csajbók, Loránd Szabó, Gergely Szabó
Izvorni znanstveni članak
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