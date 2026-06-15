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Biochemia Medica , Vol. 36 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

EvalTest: a web-based tool for the assessment of diagnostic test performance

Nassim Ayad
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 683kb
Dendritic cells in hematologic malignancies: a brief review of immunoregulation to new perspectives

Gabriel Barroso de Almeida, Mariane Melo dos Santos, Dyjaene de Oliveira Barbosa, Rogério Reis Conceição, Bruno de Almeida Lopes, Herbert Henrique de Melo Santos, Silvana Beutinger Marchioro
Pregledni rad

engleski pdf 357kb
Procollagen I carboxy-terminal propeptide: a multi-faceted biomarker

Sharon Philip Jain, Niharika Ikkurthy, Swetha Sundara, Shervinchris Philip Jain
Pregledni rad

engleski pdf 284kb
Myocardial fibrosis and viability: the role of imaging and biomarkers in patients with chronic total occlusion on coronary angiography

Željka Dragila Tomašić, Lea Maršić, Anamaria Mikolčić, Lana Maričić, Kristina Selthofer Relatić, Darija Šnajder Mujkić
Pregledni rad

engleski pdf 189kb
Proteomics in myelodysplastic syndromes: towards novel prognostic and diagnostic biomarkers

Ruđer Novak, Inga Mandac Smoljanović, Lovorka Grgurević
Pregledni rad

engleski pdf 357kb
Homovanillic acid and vanillylmandelic acid as neuroblastoma biomarkers in children

Sina Kavalakatt, Josko Ivica
Pregledni rad

engleski pdf 656kb
Urinary placental growth factor stability as a critical factor in the reliability of preeclampsia diagnosis

Eva Martinez-Marzo, Maria Peran, Juan Lerma-Irureta, Ana Medel-Martinez, Cristina Paules, Daniel Oros, Marta Fabre
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 948kb
Development and validation of a HPLC method for therapeutic monitoring of brivaracetam

Sven Komljenović, Sara Zovko, Andreja Bujan Kovač, Željka Petelin Gadže, Miranda Sertić, Mila Lovrić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 935kb
Preanalytical study concerning the influence of tube type and centrifugation conditions on the concentration of calprotectin in ascites

Adrijana Dorotić, Marija Siter-Kuprešanin, Helena Čičak, Andrea Saračević, Dora Vuljanić, Rosana Troskot Perić, Igor Alfirević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 168kb
Effects of different blood storage conditions on leukocytes cell population data using the Sysmex XN hematological analyzer

Vincenzo Roccaforte, Rossella Panella, Massimo Daves, Antonella De Martino, Erika Jani, Giovanni Sabbatini, Pierfrancesco Agostini, Floriana De Filippi, Paolo Formenti, Giuseppe Lippi, Matteo Vidali, Angelo Pezzi, Stefano Pastori
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 714kb
Evaluation of analytical performance and clinical applicability of the UriSed Mini, a semi-automated urine analyzer for cell counting in cerebrospinal fluid

Oana Roxana Oprea, Ana-Maria Fotache, Ion Bogdan Mănescu, Minodora Dobreanu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 234kb
Verification of harmonized reference intervals in Croatia: is it time for a change?

Iva Friščić, Ida Burazer, Andrea Radeljak, Sonja Perkov, Mirjana Mariana Kardum Paro
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 234kb
Optimization of icterus interference thresholds for 45 parameters on the Atellica analyzers CH930 and IM1300

Damien Leleu, Damien Denimal, Laurence Duvillard
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 130kb
Cross-interference of hemolysis, icterus and lipemia: A study with real patient samples

Hatice Bozkurt Yavuz, Soycan Tüner
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 257kb
Factors associated with Gla-rich protein serum concentrations in healthy adults

Catarina Marreiros, Carla Viegas, Selene Nunes, Ana Paula Silva, Marília Faísca, Leon Schurgers, Dina Costa Simes
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 168kb
Tumour lysis syndrome in the setting of a high-grade B-cell lymphoma with primary bone marrow localization – a case report

Iva Ivanko, Josipa Josipović, Ivana Ćelap, Sabina Novaković Coha, Hana Matijaca, Tomislav Brblić, Sandra Kojić Katović, Petar Gaćina
Stručni rad

engleski pdf 513kb
Extrapyramidal and anticholinergic reactions in an adolescent patient: a case for pharmacogenetic consideration

Iris Žunić Išasegi, Ivana Stefanović, Marta Okružnik Želalić, Livija Šimičević, Lana Ganoci, Maja Živković, Ivan Begovac, Nada Božina
Stručni rad

engleski pdf 150kb
A challenging laboratory case due to inappropriate sampling through an antiseptic barrier cap

Giovanni Introcaso, Giorgia Piras, Giorgia Mandelli, Sabrina Frisoli, Fabio Bottari
Stručni rad

engleski pdf 500kb
Corrigendum to: Refining quality control strategies in highly automated laboratories: experience in the integration of multistage statistical designs and risk management

Maria Costa-Pallaruelo, Alvaro Garcia-Osuna, Marina Canyelles, Cecilia Martinez-Bru, Nicoleta Nan, Rosa Ferrer-Perez, Francisco Blanco-Vaca, Leonor Guinon
Ispravak

engleski pdf 65kb

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