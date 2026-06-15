Biochemia Medica , Vol. 36 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 24.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nassim Ayad
Izvorni znanstveni članak
Gabriel Barroso de Almeida, Mariane Melo dos Santos, Dyjaene de Oliveira Barbosa, Rogério Reis Conceição, Bruno de Almeida Lopes, Herbert Henrique de Melo Santos, Silvana Beutinger Marchioro
Pregledni rad
Sharon Philip Jain, Niharika Ikkurthy, Swetha Sundara, Shervinchris Philip Jain
Pregledni rad
Željka Dragila Tomašić, Lea Maršić, Anamaria Mikolčić, Lana Maričić, Kristina Selthofer Relatić, Darija Šnajder Mujkić
Pregledni rad
Ruđer Novak, Inga Mandac Smoljanović, Lovorka Grgurević
Pregledni rad
Sina Kavalakatt, Josko Ivica
Pregledni rad
Eva Martinez-Marzo, Maria Peran, Juan Lerma-Irureta, Ana Medel-Martinez, Cristina Paules, Daniel Oros, Marta Fabre
Izvorni znanstveni članak
Sven Komljenović, Sara Zovko, Andreja Bujan Kovač, Željka Petelin Gadže, Miranda Sertić, Mila Lovrić
Izvorni znanstveni članak
Adrijana Dorotić, Marija Siter-Kuprešanin, Helena Čičak, Andrea Saračević, Dora Vuljanić, Rosana Troskot Perić, Igor Alfirević
Izvorni znanstveni članak
Vincenzo Roccaforte, Rossella Panella, Massimo Daves, Antonella De Martino, Erika Jani, Giovanni Sabbatini, Pierfrancesco Agostini, Floriana De Filippi, Paolo Formenti, Giuseppe Lippi, Matteo Vidali, Angelo Pezzi, Stefano Pastori
Izvorni znanstveni članak
Oana Roxana Oprea, Ana-Maria Fotache, Ion Bogdan Mănescu, Minodora Dobreanu
Izvorni znanstveni članak
Iva Friščić, Ida Burazer, Andrea Radeljak, Sonja Perkov, Mirjana Mariana Kardum Paro
Izvorni znanstveni članak
Damien Leleu, Damien Denimal, Laurence Duvillard
Izvorni znanstveni članak
Hatice Bozkurt Yavuz, Soycan Tüner
Izvorni znanstveni članak
Catarina Marreiros, Carla Viegas, Selene Nunes, Ana Paula Silva, Marília Faísca, Leon Schurgers, Dina Costa Simes
Izvorni znanstveni članak
Iva Ivanko, Josipa Josipović, Ivana Ćelap, Sabina Novaković Coha, Hana Matijaca, Tomislav Brblić, Sandra Kojić Katović, Petar Gaćina
Stručni rad
Iris Žunić Išasegi, Ivana Stefanović, Marta Okružnik Želalić, Livija Šimičević, Lana Ganoci, Maja Živković, Ivan Begovac, Nada Božina
Stručni rad
Giovanni Introcaso, Giorgia Piras, Giorgia Mandelli, Sabrina Frisoli, Fabio Bottari
Stručni rad
Maria Costa-Pallaruelo, Alvaro Garcia-Osuna, Marina Canyelles, Cecilia Martinez-Bru, Nicoleta Nan, Rosa Ferrer-Perez, Francisco Blanco-Vaca, Leonor Guinon
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