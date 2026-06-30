Hrvatski časopis za javno zdravstvo , Vol. 21 No. 63, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Tatjana Prenđa Trupec, Ana Ivičević Uhernik, Aleksandar Džakula
Izvorni znanstveni članak
Irena Barišić, Željka Draušnik, Sandra Mihel, Danijela Fuštin
Izvorni znanstveni članak
Amina Vukotić, Adna Mesihović, Amela Semić, Sead Karakaš, Maida Mulić
Izvorni znanstveni članak
Maida Šljivić Husejnović, Belkisa Izić, Alija Uzunović, Merima Ibišević, Enida Karić
Izvorni znanstveni članak
Sandra Matošina Borbaš
Izvorni znanstveni članak
Valentina Ješić, Sabina Babić, Lucija Piškor
Pregledni rad
Valentina Ričković Hibšer, Melita Ladika
Pregledni rad
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