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Hrvatski časopis za javno zdravstvo , Vol. 21 No. 63, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Skrb o kompleksnim pacijentima – prikaz slučaja iz skupne prakse obiteljske medicine na području Varaždinske županije

Tatjana Prenđa Trupec, Ana Ivičević Uhernik, Aleksandar Džakula
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 480kb
Prevalencija endometrioze među adolescenticama u Hrvatskoj, procijenjena analizom administrativnih zdravstvenih podataka

Irena Barišić, Željka Draušnik, Sandra Mihel, Danijela Fuštin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 224kb
HYGIENE MEASURES AND MICROBIOLOGICAL INDICATORS AS FACTORS RELATED TO THE COLONIZATION WITH LEGIONELLA SPP. IN AIR CONDITIONING DEVICES

Amina Vukotić, Adna Mesihović, Amela Semić, Sead Karakaš, Maida Mulić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 427kb
Functional Health and Pharmacotherapy Literacy Related to Vitamin D Supplementation Among Adults: A Cross-Sectional Pilot Study
engleski pdf 343kb
Funkcionalna zdravstvena i farmakoterapijska pismenost u vezi sa suplementacijom vitaminom D kod odraslih: presječna pilot studija

Maida Šljivić Husejnović, Belkisa Izić, Alija Uzunović, Merima Ibišević, Enida Karić
Izvorni znanstveni članak

Rizični čimbenici i mentalno zdravlje mladih Virovitičko-podravske županije

Sandra Matošina Borbaš
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 243kb
Uloga medicinskih sestara u podršci pacijentima koji koriste digitalne aplikacije za mentalno zdravlje: narativni pregled

Valentina Ješić, Sabina Babić, Lucija Piškor
Pregledni rad

hrvatski pdf 220kb
Psihološki čimbenici i psihoterapijske intervencije u liječenju glavobolje

Valentina Ričković Hibšer, Melita Ladika
Pregledni rad

hrvatski pdf 263kb

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